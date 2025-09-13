ETV Bharat / state

मराठा आरक्षणाविरोधात प्राध्यापकाची याचिका, शाळेतून सामूहिक टीसी काढण्याचा मराठा पालकांचा निर्णय

प्राध्यापकानं मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केल्यानं संबंधित शाळेतील मराठा पाल्यांच्या पालकांनी टीसी काढण्याचा निर्णय घेतलाय.

शाळेतून सामूहिक टीसी काढण्याचा मराठा पालकांचा निर्णय (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 13, 2025 at 4:26 PM IST

नांदेड : मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे यासाठी हैदराबाद गॅजेट लागू करण्यात शासनाने निर्णय रद्द करावा, यासाठी नांदेडमधून प्राध्यापक मनोहर धोंडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिका दाखल केल्याने मराठा समाजातील पालकांनी आता प्राध्यापक मनोहर धोंडे यांच्या मॉ. मीनाताई ठाकरे आश्रम शाळेतील आपल्या पाल्यांचा टीसी काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रा मनोहर धोंडे हे मॉ .मीनाताई ठाकरे आश्रम शाळेचे सचिव आहेत.

शाळेतून सामूहिक टीसी काढण्याचा मराठा पालकांचा निर्णय (ETV Bharat Reporter)

टीसीसाठी सामूहिक अर्ज : मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे, यासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा शासन निर्णय रद्द करावा, या मागणीसाठी अखिल भारतीय वीरशैव शिवा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मनोहर धोंडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. धोंडे यांनी मराठा आरक्षणाला विरोध दर्शवल्यामुळे त्यांच्या संस्थेत शिक्षण घेणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी टीसी काढण्यासाठी सामूहिक अर्ज केला आहे. त्यामुळे मराठा-ओबीसी वाद पेटण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

शाळेतून सामूहिक टीसी काढण्याचा मराठा पालकांचा निर्णय (ETV Bharat Reporter)

"मॉ.मीनाताई ठाकरे आश्रम शाळेचे सचिव प्रा.मनोहर धोंडे यांनी मराठा आरक्षण विरोधात याचिका दाखल केल्यामुळे 21 पालकांनी सामूहिकपणे आपल्या पाल्यांचा टीसी काढण्यासाठी अर्ज केला आहे." - लक्ष्मण पिंडगे, मुख्याध्यापक, मॉ.मीनाताई ठाकरे आश्रम शाळा

शाळेतून सामूहिक टीसी काढण्याचा मराठा पालकांचा निर्णय (ETV Bharat Reporter)

मराठा पालक आक्रमक : मुंबई येथील आझाद मैदानावरील मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासह सहा मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यानंतर ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आल्याचा आरोप करत अनेक ओबीसी नेत्यांनी सरकारवर टीका केली. तसेच वेगवेगळ्या पद्धतीने आंदोलन करत या निर्णयाचा निषेध नोंदवला. दरम्यान, नांदेड जिल्ह्यातून मराठा आरक्षण विरोधात संघटनेच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या संघटनेचे अध्यक्ष असलेल्या प्रा.मनोहर धोंडे यांचा मराठा आरक्षणाला विरोध आहे. त्यामुळे त्यांच्या संस्थेतील शाळांमध्ये आमच्या पाल्यांना शिक्षण द्यायचे नाही, असा पवित्रा लोहा तालुक्यातील मराठा पालकांनी घेतला आहे. जवळपास २१ पालकांनी एकत्र येत मनोहर धोंडे हे सचिव असलेल्या रिसनगाव येथील मॉ. मीनाताई ठाकरे आश्रम शाळेतून आपल्या पाल्यांची टीसी द्यावी, असा अर्ज केला आहे.

"आम्ही कोणताही जातभेद न मानत आमच्या पाल्यांना शाळेत पाठवले. पण, संस्थाचालक असलेल्या प्रा.मनोहर धोंडे यांनी मराठा आरक्षणविरोधात याचिका दाखल केली. त्यामुळे आमच्या पाल्यांना त्यांच्या शाळेत पाठवणार नाही." - अंगत पवार, पालक

शाळेतून सामूहिक टीसी काढण्याचा मराठा पालकांचा निर्णय (ETV Bharat Reporter)

मराठा पालकांचा विरोध : दरम्यान, याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कुणालाही कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये आणि संबंधित जीआर तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी प्रा.मनोहर धोंडे यांनी केली आहे. हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे प्रमाणपत्र देणे म्हणजे संविधानाचा भंग असल्याचेही याचिकेत नमूद केले आहे. धोंडे यांनी मराठा समाजाला मिळणाऱ्या आरक्षणाविरोधात घेतलेल्या भूमिकेचा मराठा पालकांनी विरोध केला आहे. त्यातूनच टीसी काढण्याचा निर्णय घेतल्याचे अर्जदार पालकांनी सांगितले.

