पुणे : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी सुरू केलेल्या आंदोलनाला यश आलं आहे. सरकारनं हैदराबाद गॅझेट मंजूर करत जीआर काढला आहे. सरकारच्या निर्णयाला ओबीसी नेत्यांनी विरोध करत ओबीसी आरक्षण संपलं असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. याबाबत राज्याच्या पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांना विचारलं असता त्या म्हणाल्या, "सरकारने काढलेल्या जीआरमुळं ओबीसीवर अन्याय होणार असं वाटत असेल तर, दोन महिने वेळ आहे आमच्याकडे. आम्ही तपासून पाहू तसंच ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही हा शब्द आमचा ओबीसींना आहे."
कसबा गणपतीच घेतलं दर्शन : राज्याच्या पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे आज पुणे दौऱ्यावर होत्या. यावेळी त्यांनी विविध मंडळांना भेट देत आरती केली. यावेळी त्यांना आरक्षणाबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. यावेळी पंकजा मुंडे म्हणाल्या, "मी मुंडे परिवाराची असून गोपीनाथ मुंडे जेव्हा असायचे तेव्हा ते दरवर्षी इथ पुण्यात यायचे आणि बाप्पाचं दर्शन घ्यायचे. आज मी देखील कसबा गणपतीचं दर्शन घेतलं. सर्वांना चांगली बुद्धी तसंच आरोग्य दे हीच प्रार्थना बाप्पाच्या चरणी केली."
ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही : यावेळी मराठा आरक्षणाच्याबाबत जो जीआर काढला आहे, त्याबाबत मुंडे यांना विचारलं असता त्या म्हणाल्या की, आर्थिक मागासलेपण आणि सामाजिक मागासलेपण हा वेगळा विषय आहे. मराठा समाजासाठी जीआर काढला तर ओबीसीवर अन्याय होऊ नये यासाठी ही समिती आहे. राज्य सरकारकडून यातून सुवर्ण मध्य काढला जाईल ही प्रार्थना केली आहे. सगळे समाज आनंदात नांदावे ही इच्छा व्यक्त करते. तसंच सामाजिक मागासलेपण असलेल्या ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही, अशी भूमिका सरकार घेईल असा विश्वास आहे.
