१२ वर्षे वारी करणाऱ्या नाशिकच्या दाम्पत्याला मिळाला महापुजेचा मान, मुख्यमंत्र्यांनी विठ्ठलाकडं काय घातलं साकडं? - PANDHARPUR ASHADHI EKADASHI 2025

विठ्ठलाची शासकीय महापूजा ( ETV Bharat Reporter )

Published : July 6, 2025 at 7:46 AM IST | Updated : July 6, 2025 at 9:48 AM IST

पंढरपूर : "पांडुरंगानं राज्यावरची संकटे दूर करण्याची शक्ती द्यावी. सन्मार्गानं चालण्याची सुबुद्धी द्यावी. बळीराजाला सुखी समाधानी करण्याकरिता आशीर्वाद द्यावा, असं साकडं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विठुरायाकडं घातलं. आषाढी शुद्ध एकादशी निमित्त श्री विठ्ठल रुक्मिणीची शासकीय महापूजा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सपत्नीक तसंच मानाचे वारकरी कैलास दामु उगले आणि कल्पना कैलास उगले यांच्या समवेत केली. त्यानंतर श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीच्या वतीनं मुख्यमंत्र्यांचा सत्कार करण्यात आला. जिल्ह्यातील कैलास दामू उगले वय 52 आणि कल्पना कैलास उगले या शेतकरी दाम्पत्याला महापुजेचा मान मिळाला आहे. उगले हे जातेगाव ता. नांदगाव जिल्हा नाशिक येथील रहिवासी आहेत. गेली 12 वर्षे ते विठ्ठलाची वारी करत आहेत. कैलास उगले यांचे वडील सेवानिवृत्त सैनिक आहेत. निर्मल वारीचे पुरस्कार वितरण करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat Reporter)

