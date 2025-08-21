कोल्हापूर : कोल्हापुरातील पंचगंगा नदीनं अखेर आज दुपारी धोका पातळी गाठली असून प्रशासकीय यंत्रणा पूर परिस्थिती निर्माण झाल्यास कोणत्याही आपत्तीचा सामना करण्यासाठी सज्ज आहे. मात्र, आज दुपारपासून जिल्ह्यात पावसानं थोडी उसंत घेतल्यामुळं कोल्हापूरकरांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. राधानगरी धरणाच्या सात स्वयंचलित दरवाजापैकी आता फक्त एकाच दरवाज्यातून विसर्ग सुरू आहे. पावसाचा जोर ओसरल्यानं राजाराम बंधारा इथं पंचगंगा नदीची पाणी पातळी 43 फूट 3 इंच इतकी पोहोचली आहे.
राधानगरी धरणाचा एक स्वयंचलित दरवाजा उघडला : घाटमाथ्यासह धरण क्षेत्रात झालेल्या तुफान पावसामुळं कोल्हापुरात पूरस्थिती निर्माण होते की काय? असा प्रश्न कोल्हापूकरांना पडला होता. मात्र आज दुपारी बारा वाजल्यापासून कोल्हापूर जिल्ह्यात पावसानं विश्रांती घेतली आहे. राधानगरी आणि दाजीपूर अभयारण्य परिसरात संतधर पाऊस कायम असून यामुळं राधानगरी धरणाचा एक स्वयंचलित दरवाजा उघडला असून यातून भोगावती नदीपत्रात विसर्ग केला जात आहे. तर काळम्मावाडी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातही झालेल्या धुवाँधार पावसामुळं दूधगंगा नदी पात्रात ही मोठ्या प्रमाणात विसर्ग केला जातोय.
कोल्हापूर जिल्ह्यात 16.5 मिलिमीटर पावसाची नोंद : सकाळी दहा वाजता संपलेल्या 24 तासात कोल्हापूर जिल्ह्यात 16.5 मिलिमीटर पावसाची नोंद करण्यात आली असून राधानगरी तालुक्यात सर्वाधिक 65 मिलिमीटर पाऊस झाला. मुसळधार पावसामुळं रस्त्यांवर पाणी आल्यामुळं सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून 49 रस्ते बंद करण्यात आले आहेत. यामध्ये 10 राज्यमार्ग आणि 39 जिल्हा मार्गांचा समावेश आहे तर कोल्हापूर रत्नागिरी महामार्गावर केर्ली आणि वडणगे फाटा इथं पंचवटीचे पाणी आल्यामुळं या मार्गावरील वाहतूक पर्यायी रस्त्यांवरून वळवण्यात आली आहे.
पंचगंगेनं गाठली धोका पातळी प्रशासन अलर्ट : पंचगंगा नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या अतिवृष्टीमुळं भोगावती कोंबडी कासारी नदीच्या पाण्यामध्ये आवक वाढल्यानं पंचगंगा नदीनं अखेर धोका पातळी गाठली आहे. दुपारी एक वाजता पंचगंगा 43 फुटांवरून वाहत होती तर जिल्ह्यातील 74 बंधारे अजूनही पाण्याखाली आहेत. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्याला महापुराचा फटका बसू नये यासाठी जिल्हा प्रशासन कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाच्या प्रशासनाशी सातत्याने चर्चा करत आहे, अलमट्टी धरणातून अडीच लाख दिवसात पाण्याचा विसर्ग केला जात आहे. तर कोयना आणि वारणा धरणातूनही विसर्ग सुरू असल्यामुळे पाऊस जरी ओसरला असला तरी नद्यांच्या पाणी पातळीत हळूहळू वाढ होत आहे.
कोल्हापूरकरांना दिलासा, पावसानं घेतली उसंत : गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झालं होतं. पुराचं पाणी रस्त्यावर आल्यामुळं याचा फटका जिल्ह्यातील दूध संकलनालाही बसला आहे. वाहतूक मंदावल्यामुळं गावागावातून मुख्य रस्त्यापर्यंत दुधाचे भरलेले कॅन आणून गोकुळसह अन्य दूध संघापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची धडपड पाहायला मिळाली तर सीमा भागातून वाहणाऱ्या दूधगंगा आणि वेदगंगा नद्यांना पूर आल्यानं निपाणी-देवगड महामार्गावर वाहतुकीची कोंडी झाली होती. सकाळी दहा वाजता पावसानं थोडी विश्रांती घेतली. यामुळं कोल्हापूरकरांना काहीसा दिलासा मिळाल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे.
हेही वाचा :