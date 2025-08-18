कोल्हापूर : घाटमाथा आणि धरण क्षेत्रात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळं कोल्हापूर जिल्ह्यातील नद्यांच्या पाणी पातळीत कमालीची वाढ झालीय. कोल्हापूरची वरददायिनी असलेल्या पंचगंगा नदीचं पाणी यंदाच्या पावसाळ्यात पाचव्यांदा पात्राबाहेर पडलंय. राधानगरीसह इतर प्रमुख धरणांमधून सुरू असलेल्या प्रचंड विसर्गामुळं नदीपातळीत आणखी वाढ होणार आहे. तर पावसाचा जोर कायम राहिल्यास पंचगंगा नदीची वाटचाल इशारा पातळीकडे असणार आहे.
राधानगरी धरणाचे सर्व दरवाजे उघडले : कोल्हापूर जिल्ह्यातील अतिप्रजन्य प्रदेश असलेल्या राधानगरी तालुक्यातील राधानगरी धरणाचे सातही स्वयंचलित दरवाजे सोमवारी पहाटे उघडले आहेत. यामुळं एकूण 10 हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग भोगावती नदीपात्रात सुरु आहे. याशिवाय, बीओटी पॉवरहाऊसमधून 1 हजार 500 क्युसेक पाणी विसर्ग करण्यात येत असून धरणातून एकूण 11 हजार 500 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग भोगावती नदीपात्रात सुरु आहे. त्यामुळं पंचगंगा नदीचं पाणी यंदाच्या पावसाळ्यात पाचव्यांदा पात्राबाहेर पडल्याचं पाहायला मिळतंय.
अन्य धरणांतूनही मोठा विसर्ग : सध्या सुरु असलेल्या मुसळधार पावसामुळं जिल्ह्यातील इतर धरणांचा विसर्ग देखील वाढवण्यात आलाय. कोल्हापुरातील वारणा धरणातून 6,630 क्युसेक, कुंभी धरणातून 1,300 क्युसेक, दूधगंगा धरणातून 5,500 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग नद्यांमध्ये सुरु आहे. त्यामुळं कोल्हापुरच्या नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा धरण व्यवस्थापनाकडून देण्यात आलाय.
45 बंधारे पाण्याखाली, गावांचा संपर्क तुटला : कोल्हापुरच्या शाहुवाडी तालुक्यातील गेळवडे परिसरातही गेल्या चार दिवसांपासून मुसळधार पाऊस पडतोय. त्यामुळं नद्यांच्या पाणी पातळीत देखील वाढ झालीय. येथील कासारी खोऱ्यातील बर्की बंधाराही पाण्याखाली गेला असून बर्की, बुरानवाडी, बर्की धनगरवाडा, लटकेवाडी या गावांचा संपर्क तुटला आहे. वाहतुकीसाठी एकमेव पर्याय असणारा कासारी नदीवरील कोल्हापुरी पद्धतीचा बंधारा पाण्याखाली गेल्यानं नागरिकांची गैरसोय होतेय. पावसामुळं जिल्ह्यातील 45 बंधारे पाण्याखाली गेलेत. परिणामी अनेक गावांचा संपर्क तुटून असून रस्ते वाहतूक विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी, ग्रामस्थ व कामगारांचं मोठे हाल होताना दिसून येतायेत.
प्रशासनाचा अलर्ट, ग्रामस्थांना आवाहन : जिल्हा प्रशासनानं नदीकाठच्या ग्रामस्थांना सतर्कता बाळगण्याचे आणि धोकादायकस्थळी न थांबता सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्याचं आवाहन केलं आहे. जनावरे व मालमत्ता सुरक्षित स्थळी हलविण्याच्या सूचना देखील दिल्या आहेत. तर "आपत्कालीन जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सतत परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे," असं कोल्हापूर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद संकपाळ यांनी सांगितलं आहे.
