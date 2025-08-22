मुंबई - महायुतीने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आणली होती. या योजनेला महाराष्ट्रात अभूतपूर्व असा प्रतिसाद मिळाला. या योजनेअंतर्गत महिलांना प्रत्येक महिन्याला 1500 रुपये सरकारकडून मिळत आहेत. लाडकी बहीण योजनेचा महायुतीला निवडणुकीत फायदा झाल्यास बोलले जातंय. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेची जोरदार चर्चा सुरू असताना आता महायुती सरकारनं नोकरदार महिलांसाठी दिलासा देणाऱ्या आणखी एका नव्या योजनेचं गिफ्ट दिलं आहे. जी नोकरदार कुटुंबं आहेत, ज्यांना मुलांच्या संगोपनासाठी दिवसभर वेळ देता येणार नाही, अशा कुटुंबासाठी राज्य सरकारनं 'मिशन शक्ती अंतर्गत' 'पाळणा योजना' सुरू केली आहे. या योजनेमुळे महिलांना दिलासा मिळणार असल्याचं बोललं जातय. नेमकी ही योजना आहे तरी कशी? आणि याचा महिलांना कसा फायदा होणार आहे. पाहूया...
योजना नेमकी कशी असणार? - मुख्यत: ज्या महिला नोकरी करत असल्यामुळे आपल्या मुलांच्या संगोपनासाठी वेळ देऊ शकत नाहीत, अशा महिलांसाठी दिलासादायक पाळणा योजना ठरणार असल्याचं राज्य सरकारकडून सांगण्यात येतय. केंद्र सरकारच्या मिशन शक्ती अंतर्गत ही योजना आणली गेली आहे. नोकरी करत असलेल्या महिलांना आपल्या मुलांना दिवसभर संगोपनासाठी वेळ देता येत नाही. अशा महिलांचा विचार करून राज्य सरकार अंगणवाडीत 'पाळणा' ही योजना सुरू केली आहे. 6 महिन्यांपासून 6 वर्ष वयोगटातील मुलांसाठी ही योजना असणार आहे. विशेष म्हणजे मुलांच्या संगोपनासाठी दर्जेदार सुविधा पुरवल्या जाणारा असून, सुरक्षित वातावरण असणार आहे. सध्या महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात 345 ठिकाणी ही पाळणाघरं सुरू करण्यास सरकारनं मान्यता दिली आहे. परिणामी या योजनेमुळे नोकरदार महिलांना दिलासा मिळणार असल्याचा विश्वास महिला बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी व्यक्त केला आहे. त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला, त्यावेळी या पाळणा योजनेविषयी माहिती सांगितली.
मुलांचे संगोपन कशाप्रकारे होणार
- पाळणाघरांमध्ये डे-केअर सुविधा असणार
- मुलांना पूर्व शालेय शिक्षण देण्यात येणार
- पूरक पोषण आहार पुरवणार
- शारीरिक वाढीचे निरीक्षण
- सातत्याने आरोग्य तपासणी
- मुलांचे लसीकरण करण्यात येणार
- मुलांना दिवसातून तीनवेळा आहार
- यामध्ये सकाळचा नाश्ता, दुपारचे गरम शिजवलेले जेवण आणि संध्याकाळचा नाश्ता असणार
महायुतीने बंद केल्या अनेक योजना - विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीने अनेक योजनांची घोषणा केली होती. यामध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. पण त्यापूर्वी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तीर्थ दर्शन योजना, तरुणांसाठी कौशल्य योजना, लेक लाडकी योजना, आनंदाचा शिधा असा योजना महायुतीने आणल्या होत्या. परंतु सरकार आल्यानंतर यातील काही योजना या महायुती सरकारला गुंडाळाव्या लागल्या आहेत. यामध्ये शिवभोजन थाळी योजना जवळपास बंद अवस्थेत आहे. कारण राज्याच्या बजेटमध्ये या योजनेस कोणत्याही निधीची तरतूद करण्यात आली नाही.
पाळणाघरची वैशिष्ट्ये
1 पाळणाघर महिन्यातून 26 दिवस सुरू राहणार
2 दररोज 7.5 तास, प्रत्येक पाळणाघरात 25 मुले
3 एक पाळणाघरात एक सेविका, एक मदतनीस
4 बालस्नेही शौचालय, वीज, पिण्याचे पाणी
5 अंगणवाडी सेविकांना महिन्याला 1500 रुपये भत्ता
6 अंगणवाडी मदतनीस प्रतिमाह 750 रुपये भत्ता
7 सेविकांना 5500 रुपये प्रतिमाह मानधन
8 मदतनीस यांना 3000 रुपये मानधन
तीर्थ दर्शन योजना बंद? - दुसरीकडे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तीर्थ दर्शन योजना याची गेल्या काही महिन्यांपासून नोंदणी बंद करण्यात आलेली आहे. तर आनंदाचा शिधापण देणं सरकारनं बंद केलं आहे. एकट्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेमध्ये एका वर्षासाठी 46 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याच योजनेमध्ये निधी देताना सरकारची दमछाक होत आहे. अन्य विभागाचा निधी या योजनेकडे वळवण्यात येत आहे. एकीकडे राज्य सरकारवर 9 लाख कोटीपेक्षा जास्त कर्ज आहे. तिजोरीत खडखडाट असताना आणि दुसरीकडे काही योजना बंद केल्या असताना, आता पाळणा योजना आणली आहे. त्याला कितपत प्रतिसाद मिळतो आणि ही योजना किती दिवस सुरू राहते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.