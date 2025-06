ETV Bharat / state

माऊलींची पालखी आज पार करणार दिवे घाटाची अवघड वाट, घाटात ‘देवा-बिट्ट्या’ आणि ‘राजा-हरण्या’ ओढणार चांदीचा रथ - DNYANESHWAR MAULI PALKHI 2025

माऊलींची पालखी आज पार करणार दिवे घाटाची अवघड वाट, घाटात ‘देवा-बिट्ट्या’ आणि ‘राजा-हरण्या’ ओढणार चांदीचा रथ ( Etv Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : June 22, 2025 at 10:14 AM IST | Updated : June 22, 2025 at 10:20 AM IST 2 Min Read

बारामती (पुणे) - संत ज्ञानेश्वर माऊलींचा पालखी सोहळा टाळ-मृदंगाच्या गजरात आणि विठ्ठल नामाच्या जयघोषात पुण्याहून पंढरपूरच्या दिशेनं निघालेला आहे. आज (22 जून) पालखीला अवघड असा दिवेघाट पार करायचा आहे. दिवे घाटाचा चढ हा वारकऱ्यांची नेहमीच परीक्षा घेणारा असतो. सोबतच हा घाट संत ज्ञानेश्वर महाराजांचा रथ ओढणाऱ्या बैल जोड्यांचीही परीक्षा घेणारा असतो. यंदा पुरंदर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या बैलजोडीला माऊलींचा रथ ओढण्याचा मान मिळाला आहे. पालखीसोबत दिवे घाट पार करणं वारकऱ्यांसाठी मोठ्या कसरतीचं काम असतं. दिवे घाट फक्त वारकऱ्यांसाठीच नाही तर संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या रथाला ओढणाऱ्या बैलजोड्यांसाठीही कठीण आहे. त्यामुळे रथाला ओढण्यासाठी सोहळ्याच्या मुख्य बैलजोडीसोबतच इतर बैलजोड्यांची आवश्यकता असते. यंदा पुरंदर तालुक्यातील झेंडेवाडी येथील शेतकऱ्यांच्या बैलांना हा पालखी रथ ओढण्याचा मान मिळाला आहे. चांदीचा रथ ओढण्यासाठी ताकदवान बैलांची आवश्यकता- चढ-उतारांनी भरलेला, नागमोडी वळणांचा आणि निसर्ग सौंदर्यानं नटलेला दिवे घाट हा या सोहळ्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. घाटातील रस्ता कठीण असल्यानं माऊलींचा चांदीचा रथ ओढण्यासाठी ताकदवान आणि प्रशिक्षित बैलजोड्यांची आवश्यकता असते. यंदाच्या पालखी सोहळ्यात दिवे येथील राहुल त्रिंबक झेंडे यांच्या 'देवा-बिट्ट्या' या बैलजोडीला आणि झेंडेवाडीतील रमेश बबन शिंदे आणि सचिन शिवाजी झेंडे यांच्या 'राजा-हरण्या' बैलजोडीला हा मान प्राप्त झाला आहे. दिवे घाटात प्रवेश करण्यापूर्वी वडकी विसाव्याजवळ या बैलजोडीची विधिवत पूजा करून रथ ओढण्यास सुरुवात होते. मागील काही वर्षांपासून या भागातील बैलजोड्या माऊलींच्या रथाला घाट चढवण्यासाठी कार्यरत असतात. या भागातील शेतकरी, मालक हा मोठा मान समजतात.

Last Updated : June 22, 2025 at 10:20 AM IST