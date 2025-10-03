मुंबई विमानतळाहून अत्यंत दुर्मीळ 'गिबन्स' माकडांच्या जोडीची सुखरूप सुटका
मुंबई विमानतळावर गिबन्स माकडांची तस्करी केली जात असल्याची माहिती सीमाशुल्क विभागाला प्राप्त झाली होती, त्यानुसार सापळा रचून संबंधित महिलेला विमानतळावर अटक करण्यात आली.
Published : October 3, 2025 at 2:38 PM IST
मुंबई : अत्यंत दुर्मीळ अशा गिबन्स माकडांच्या तस्करीचा एक प्रकार सीमाशुल्क विभागानं मुंबई विमानतळावर हाणून पाडलाय. गुप्तचर विभागाला मिळालेल्या माहितीनुसार एका महिलेकडून गिबन्स माकडांची जोडी हस्तगत करण्यात आली. सामानात बंदिस्त केलेल्या माकडांची परिस्थिती फारच गंभीर होती. त्यांच्यावर तातडीनं उपचार करून त्यांना त्यांची मायदेशी पुन्हा पाठवण्यात आलंय.
गिबन्स माकडांची तस्करी करणाऱ्या महिलेला मुंबई विमानतळावर अटक - सीमाशुल्क विभागानं छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मंगळवारी केलेल्या एका कारवाईत चेन्नईहून आलेल्या एका महिला प्रवाशाच्या सामानाची झडती घेण्यात आली. महिलेच्या सामानाची तपासणी करताना सामानातील एका टोपलीत लपवून ठेवलेली एक नर आणि एक मादी गिबन्स माकडं आढळून आलीय. विमानतळावर गिबन्स माकडांची तस्करी केली जात असल्याची माहिती सीमाशुल्क विभागाला प्राप्त झाली होती, त्यानुसार सापळा रचून संबंधित महिलेला विमानतळावर अटक करण्यात आली.
दक्षिण आशियाई देशातील त्यांच्या मायदेशी परत पाठवली : या महिलेनं सामानात दडवून ठेवलेल्या एका छोट्याशा बास्केटमध्ये ही माकडं गुदमरलेल्या अवस्थेत दिसली. अधिकाऱ्यांनी त्यांना तात्काळ रेस्क्यू इन एसोसिएशन फॉर वाइल्ड लाइफ वेल्फेअर (रॉ) संस्थेकडे उपचारासाठी सुपूर्द केलंय. तिथं त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार केल्यानंतर गुरुवारी त्यांना दक्षिण आशियाई देशातील त्यांच्या मायदेशी परत पाठवण्यात आलं. तर सदर महिलेला वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 अंतर्गत कलमांखाली तस्करीच्या आरोपांत अटक करण्यात आलीय. यापूर्वीदेखील विमानतळावर गिबन्स माकडांच्या तस्करीचं प्रकरण उघडकीस आलं होतं. काही दिवसांपूर्वी मुंबई पोलिसांनी दक्षिण मुंबईत केलेल्या एका छापेमारीत आठ गिबन्स माकडं मृतावस्थेत आढळली होती.
गिबन्स माकडांचं वैशिष्ट्य काय? - दक्षिण आशियाई देशांत आढळणारं गिबन्स ही कडेकपाऱ्यात राहणारी माकडांची एक जात आढळून येते. या माकडांचं वैशिष्ट्य म्हणजे ती अगदी हुबेहूब माणसांप्रमाणे नृत्य करतात. ही प्रजाती ईशान्य भारतासह बांगलादेश, म्यानमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, थायलंड या राज्यात आढळते. आकारानं ही माकडं अतिशय लहान आणि नाजूक असतात. आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण नृत्यशैलीमुळे ही माकडं फार प्रसिद्ध असून, याच कारणांसाठी त्यांची तस्करी होण्याचं प्रमाण फार मोठं आहे.
