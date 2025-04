ETV Bharat / state

पुणे जिल्ह्यातील 65 पर्यटक श्रीनगर येथे अडकले; लवकर परत आणण्याची केली विनंती - PAHALGAM TERROR ATTACK

पुणे : जम्मू - काश्मीरच्या पहलगाममध्ये मंगळवारी दहशतवाद्यांनी पर्यटकांवर भ्याड हल्ला केला. दहशतवाद्यांकडून झालेल्या गोळीबारात 26 जणांचा मृत्यू झालाय. यामध्ये महाराष्ट्रातील पाच पर्यटकांचा समावेश आहे. यातील दोन पर्यटक हे पुण्याचे असून, काही पर्यटक अजूनही तिथेच अडकले आहेत. आम्हाला सुखरूप आणण्याची विनंती अडकलेल्या पर्यंटकांकडून प्रशासनाला केली जात आहे. पहलगामवरून श्रीनगर येथे सुखरूप पोहोचले : पुणे शहर व आजूबाजूच्या शिरूर, दौंड इत्यादी ठिकाणचे 65 प्रवासी हे श्रीनगर येथे अडकले आहेत. पुण्यातील हडपसर येथील आदित्य खटाटे यांनी व्हिडिओ करत शासनानं आम्हाला लवकरात लवकर सुखरूप परत आणावं, अशी विनंती केली आहे. पुणे, शिरूर, दौंड इत्यादी ठिकाणचे रहिवासी असे एकूण ६५ लोक श्रीनगर येथील हॉटेल माउंटनमध्ये आहेत. हे सर्व पर्यटक मंगळवारी पहलगामवरून श्रीनगर येथे सुखरूप पोहोचले आहेत. "आम्हाला श्रीनगर येथून सुखरूप आपल्या जिल्ह्यात म्हणजेच पुणे येथे पोहोचवावं," अशी विनंती या पर्यटकांकडून प्रशासनास करण्यात आली. पुण्यातील 65 पर्यटक अडकले : श्रीनगरमध्ये अडकलेल्या प्रवाशांमध्ये ज्योती झुरंगे, आदित्य खटाटे,जनार्दन खटाटे, मनीषा खटाटे, काजल पोरे, ज्ञानेश्वर जवळकर, साधना जवळकर, निलेश उंबरकर, ज्योती उंबरकर, आर्या उंबरकर, भूमी उंबरकर, प्रसाद सावंत, दीपा सावंत, राकेश टकले, अश्विनी टकले, सिद्धांत टकले, सुनील निकम, रेखा निकम, दिपाली गायकवाड, वैष्णवी गायकवाड, तेजश्री गायकवाड, मनीषा गायकवाड यांचा समावेश आहे.

