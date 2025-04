ETV Bharat / state

श्रीनगरमध्ये अडकलेले साताऱ्यातील पर्यटक आज घरी परतणार - PAHALGAM TERROR ATTACK

सातारातील पर्यटक श्रीनगरहून दिल्लीत दाखल ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : April 26, 2025 at 8:10 AM IST | Updated : April 26, 2025 at 8:49 AM IST 1 Min Read

सातारा: जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला. यामध्ये महाराष्ट्रातील सहा पर्यटकांचा समावेश आहे. यामुळं पर्यटकांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. तर जम्मू-काश्मीरला गेलेले सातारा जिल्ह्यातील सातही पर्यटक श्रीनगरहून दिल्लीत दाखल झाले आहेत. दिल्लीहून रेल्वेने ते शनिवारी साताऱ्यात दाखल होतील. कराड दक्षिणचे भाजपाचे आमदार डॉ. अतुल भोसले यांनी त्यांच्या विमान प्रवासाची सोय केली होती.



सात जण अडकले होते श्रीनगरमध्ये: सातारा आणि कराडमधील माधवी मिलींद कुलकर्णी, त्यांचा मुलगा महेश कुलकर्णी, तसेच त्यांचे नातेवाईक श्रीधर शामराव क्षीरसागर, वर्षा श्रीधर क्षीरसागर, सुखदा श्रीधर क्षीरसागर, कौटुंबिक मित्र शरद हरिभाऊ पवार आणि त्यांच्या पत्नी विद्या शरद पवार हे जम्मू-काश्मीरला गेले होते. पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सर्वजण श्रीनगरमध्ये अडकले होते.



भाजपा आमदाराने केली विमानाची सोय: दहशतवादी हल्ल्यावेळी सातही पर्यटक पहलगामपासून शंभर किलोमीटर अंतरावर असलेल्या गुलमर्गमध्ये होते. त्यामुळे सर्वजण सुरक्षित राहिले. या पर्यटकांना परत आणण्यासाठी कराड दक्षिणचे आमदार डॉ. अतुल भोसले यांनी हेल्पलाइन सुरू केली होती. त्यावर संपर्क साधल्यानंतर पर्यटकांना श्रीनगरहून दिल्लीपर्यंत आणण्याची सोय करण्यात आली.

Last Updated : April 26, 2025 at 8:49 AM IST