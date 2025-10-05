ETV Bharat / state

शाळेपर्यंत जाण्याचा खडतर प्रवास; ‘पायी पायी पाढे’ म्हणत विद्यार्थी करतात हिंस्त्र प्राण्यांपासून स्वत:चं रक्षण

अक्कलकुवा तालुक्यात 'पायी पायी पाढे' उपक्रमातून जंगलातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी शिक्षण आणि सुरक्षिततेचा संगम साधून शाळेत जाण्याचा खडतर प्रवास सुखकर करण्याचा प्रयत्न केलाय.

PAAYI PAAYI PAADHE INITIATIVE
शाळेत जाताना विद्यार्थी म्हणतात पाढे (ETV Bharat Reporter)
Published : October 5, 2025

नंदुरबार : जिल्ह्यातील अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची वाट दिवसेंदिवस खडतर होत आहे. हिंस्र प्राण्यांपासून स्वतःचं संरक्षण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांच्या मदतीनं अनोखी शकल लढवली. अक्कलकुवा तालुक्यातील काल्लेखेत पाडा इथल्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत विद्यार्थ्यांसाठी ‘पायी पायी पाढे’ हा उपक्रम राबवण्यात आलाय.

विविध पाड्यातून विद्यार्थी जंगलातील वाटेनं शाळेत पोहोचतात. घनदाट जंगलातून शाळेत जाताना विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणावर हिंस्र प्राण्यांपासून धोका निर्माण व्हायचा. यावर उपाय म्हणून ‘पायी पायी पाढे’ उपक्रम राबवून विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाचा खडतर प्रवास सोपा केलाय.

विद्यार्थ्यांनी राबवला ‘पायी पायी पाढे’ उपक्रम : अक्कलकुवा तालुक्यातील अतिदुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षकांकडून विविध उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. वेळेचा सदुपयोग करून 'पायी पायी पाढे' हा यशस्वी प्रयोग शिक्षकांकडून राबवला जातोय. धडगाव तालुक्यातील काल्लेखेत पाडा इथल्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत ‘पायी पायी पाढे’ हा उपक्रम राबवला आहे. या शाळेतील सुमारे 260 विद्यार्थी दररोज डोंगरदऱ्यातून तीन-चार किलोमीटर जंगलातून पायपीट करत शाळा गाठतात. शाळेत जाण्यासाठी विद्यार्थ्यांना स्वतःचा जीव धोक्यात घालावा लागतो. नागमोडी पाय वाटेवरील प्रवासाचा वेळ शैक्षणिकदृष्ट्या उपयुक्त बनवण्यासाठी शिक्षकांनी हा उपक्रम सुरू केलाय. यासोबतच दुर्गम भागातून विद्यार्थी येत असल्यानं हिंस्र प्राणी आणि सरपटणाऱ्या प्राण्यांपासून कशा पद्धतीनं सावध राहता येईल, हे शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना या उपक्रमातून दाखवलं. विद्यार्थ्यांना 1 ते 30 पर्यंतचे सरळ आणि उलटे पाढे पाठ करणं, सहशिक्षण आणि सर्जनशील शिकवण्याची संस्कृती तयार करणं, आकडेमोड कौशल्ये वाढवणं आणि मोठ्या मुलांकडून लहान मुलांनी शिकणं असे अनेक उपक्रम शाळेतील शिक्षकांमार्फत राबवले जातात.

प्रतिक्रिया देताना शिक्षक आणि विद्यार्थिनी (ETV Bharat Reporter)

प्रत्येक गटात एक ‘पाढा नेता’ : तीन ते चार पाड्यातून सुमारे 260 विद्यार्थी जंगलातून प्रवास करत आपली शाळा गाठतात. यासाठी विद्यार्थ्यांचे विविध गट तयार केलेत. विविध मार्गातून येणाऱ्या प्रत्येक गटात एक 'पाढा नेता' नेमण्यात आलाय. विद्यार्थ्यांच्या प्रवास मार्गनिहाय विद्यार्थ्यांचे गट तयार केलेत. प्रत्येक गटात एक 'पाढा नेता' आहे. शाळेत येताना हे गट तालासुरात पाढे म्हणतात. कधी गाणी, कधी प्रश्नोत्तरे अशा विविध पद्धतीनं पाढ्यांचा सराव केला जातो. त्यामुळं विद्यार्थ्यांची गणित विषयातील गती आणि अचूकता वाढली. तसंच त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. यावेळी विद्यार्थ्यांमधील शैक्षणिक प्रगतीचाही आढावा घेतला जातो. हा उपक्रम शिक्षण आणि दैनंदिन जीवन यांची सांगड घालणारा साधा आणि प्रभावी प्रयोग आहे. हा उपक्रम दुर्गम भागातील इतर शाळांसाठी देखील प्रेरणादायी ठरणारा आहे.

Paayi Paayi Paadhe initiative
जंगलातून शाळेत जाण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी राबवला अनोखा उपक्रम (ETV Bharat Reporter)
  • 'पायी पायी पाढे' उपक्रम आमच्यासाठी प्रेरणादायी : शिक्षकांनी दिलेला हा उपयुक्त उपक्रम आमच्यासाठी खूप प्रेरणादायी ठरत आहे. यामुळं आमच्या अभ्यासात मोठी भर पडत आहे. तर पाठांतर करण्यासाठी आमचा वेळ देखील वाचत आहे. या उपक्रमामुळं आमचा प्रवासदेखील सुरक्षित होत आहे, असं विद्यार्थ्यांनी सांगितलं.
Paayi Paayi Paadhe initiative
शाळेत जाण्यासाठी जंगलातून प्रवास करताना विद्यार्थी (ETV Bharat Reporter)

उपक्रमामुळं विद्यार्थ्यांचं गणित झालं चांगलं : "शाळेतील काही मुलं पाच ते सहा किलोमीटर अंतरावरून येतात. पावसाळ्यात त्या मुलांना वाटेत येणाऱ्या जंगलातून प्रवास करताना भीती वाटायची. त्यामुळं त्या पाड्यातील मुलांना आम्ही पाढे पाठ करण्यासाठी प्रोत्साहित केलं. त्यांच्यामार्फत इतर मुलांना पाढे म्हणण्यासाठी प्रोत्साहित केलं. शाळेत ये-जा करताना पाढे म्हणल्यामुळं त्यांच्या मनातील हिंस्र प्राण्यांची भीती कमी झाली. तसंच कमी वेळेत विद्यार्थ्यांना कमी वेळेत पाढे पाठ झाले. शाळेत येताना विद्यार्थी पाढ्यांसोबत कविता, बडबड गीते म्हणतात. तसंच आमच्या शाळेतील विद्यार्थी उलटे पाढे देखील म्हणतात. यामुळं आमच्या विद्यार्थ्यांचं गणित चांगल झालं," अशी माहिती प्राथमिक शिक्षक रुपेश कुमार नागलगाडे यांनी दिली.

पाढ्यामुळं शाळा समाज आणि घरांत पोहचली : "आमच्या शाळेमध्ये एकूण 260 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मागील काही दिवसांपासून विद्यार्थांसाठी पायी पायी पाढे हा उपक्रम राबवला आहे. या उपक्रमामुळं लांबच्या पाड्यातील विद्यार्थी शाळेत येत असताना त्यांना अनेक अडचणी येत होत्या. यावर उपाय म्हणून आम्ही पायी पायी पाढे हा उपक्रम राबवला. यामुळं पाच ते सहा किलोमीटर अंतरावरून येणारे विद्यार्थी एकत्र येत असताना त्यांना जंगलातील हिंस्र प्राणी आणि सरपटणारे प्राण्यांची भीती वाटायची. परंतु, पायी पायी पाढे उपक्रमाअंतर्गत विद्यार्थी पाढे आणि कविता म्हणत येताना प्राणी त्यांच्यापासून दूर जायचे. घरात अभ्यासाची परिस्थिती नसल्यामुळं शाळेत येताना आणि घरी जाताना विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची सवय लागेल यासाठी हा उपक्रम राबवला. यात पाढा नेता म्हणून एक नेमला होता. तो नेता विद्यार्थ्यांकडून पाढे म्हणून घेतो. त्यांच्या मागे विद्यार्थी पाढे म्हणतात. यामुळं मुलांमध्ये चालता-बोलता एक शाळा निर्माण झाली. तसंच समाजापर्यंत आणि घरापर्यंत शाळा पोहचण्यासाठी मदत झाली," अशी माहिती प्राथमिक शिक्षक लक्ष्मीपूत्र उपने यांनी दिली.

पाढ्यामुळं हिंस्र प्राण्यांची भीती कमी झाली : "मी चौथीमध्ये शिकते. घरातून शाळेत जातना आणि शाळेतून घरी जाताना पाढे म्हणते. मी एका गटाची प्रमुख आहे. आम्हाला तीसपर्यंत पाढे पाठ आहेत. तसंच आम्ही उलटे पाढे देखील म्हणतो. त्यामुळं हिस्र प्राण्यांची भीती कमी होते," अशी प्रतिक्रिया विद्यार्थिनी देविगंधा नागलगाडे हिनं दिली.

