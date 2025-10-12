ETV Bharat / state

ऑनलाइन पेमेंटची थाप मारून पानवाल्याला लावला चुना, चार हजारांची सिगारेट घेऊन पळालेला भामटा सीसीटीव्हीत कैद

उल्हासनगर शहरातील दुर्गादेवी पाडा के. पी. पान शॉपमध्ये घडली असून, सिगारेटची पाकिटे घेऊन लंपास झालेला भामटा सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झाला आहे.

paan vendor was beaten up by a thief for making online payments
ऑनलाइन पेमेंटची थाप मारून पानवाल्याला लावला चुना (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 12, 2025 at 5:21 PM IST

Updated : October 12, 2025 at 5:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे: एका पान शॉप दुकानदाराकडून 4100 रुपयांच्या दहा सिगारेटचे पाकीट घेऊन त्याचे गुगल पे ऑनलाईन पेमेंट केले, अशी थाप मारून एक भामटा फरार झाल्याची घटना समोर आली आहे. ही घटना उल्हासनगर शहरातील दुर्गादेवी पाडा के. पी. पान शॉपमध्ये घडली असून, सिगारेटची पाकिटे घेऊन लंपास झालेला भामटा सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झाला आहे. याप्रकरणी शिवाजी नगर पोलीस ठाण्यात त्या अज्ञात भामट्या विरोधात पानवाल्याने तक्रार दाखल केली आहे.

दुकान गुड्डू यादव यांच्या मालकीचे : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उल्हासनगर कॅम्प नंबर 5 च्या दुर्गादेवी पाडा परिसरात असलेल्या के. पी. पान शॉप नावाचे दुकान असून, हे दुकान गुड्डू यादव यांच्या मालकीचे आहे. त्यातच शुक्रवारी सायंकाळी हा अज्ञात भामटा ग्राहक म्हणून के. पी. पान शॉप याठिकाणी आला, त्याने तब्बल 4100 रुपयांच्या किमतीच्या विविध कंपन्यांची सिगारेट खरेदी केली, त्यानंतर गुगल पे करतो अशी थाप मारून झटपट दुचाकीवरून पसार झाला. पान शॉप मालक हा अत्यंत गरीब असून, त्याने व्याजाने पैसे घेऊन व्यवसाय सुरू केलाय, परंतु पानवाल्याला चुना लावून पसार झालेल्या त्या भामट्यावर कारवाई व्हावी, अशी मागणी पान शॉप मालक यादव करीत आहेत.

ऑनलाइन पेमेंटची थाप मारून पानवाल्याला लावला चुना (Source- ETV Bharat)

सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांच्या ताब्यात : यादव यांच्या तक्रारीवरून शिवाजी नगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेतली आहेत, तसेच त्या अज्ञात भामट्याचा शोध सुरू केला आहे. खळबळजनक बाब म्हणजे यादव यांच्या माहितीनुसार याच भामट्याने याच परिसरातील आणखी काही दुकानदारांना ऑनलाइन गुगल पे करीत असल्याची थाप मारून चुना लावला आहे. आता पोलीस पथक भामट्याला पकडल्यानंतरच त्याने आणखी किती दुकानदारांची फसवणूक केली आहे हे तपासातूनच समोर येणार आहे.

हेही वाचाः

मनोरुग्णालयात उजळली ‘मनांची दिवाळी’! रुग्णांनी साकारले कंदील, पणत्या अन् आशेच्या ज्योती

लेकीला बनायचं होतं डॉक्टर, दिवंगत वडिलांच्या इच्छेसाठी बनली बॉक्सर, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर श्रुतीनं गाजवलं नाव

Last Updated : October 12, 2025 at 5:32 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CCTV CAMERAONLINE PAYMENTS FRAUDसीसीटीव्हीPAAN SHOP VENDOR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

सॅमसंगचा दिवाळीपूर्वीच धमाका : भारतात नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन गॅलक्सी M17 5G लाँच; जाणून घ्या, किंमत, वैशिष्ट्ये आणि ऑफर

दिवाळी 2025 तारीख; जाणून घ्या पूजेची वेळ, पद्धत आणि नियम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.