अनाथ दिव्यांग मालाची गगनभरारी, नागपूर येथे शासकीय सेवेत रुजू, पालकत्व घेतलेले पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर यांची उपस्थिती
अनाथ असलेल्या मालाने अंधत्वावर यशस्वी मात करुन निवड परीक्षेच्या माध्यमातून शासकीय सेवेला गवसणी घातली. ती आज नागपूर येथे सेवेत रुजू झाली.
Published : October 6, 2025 at 8:51 PM IST
नागपूर : आजचा दिवस हा सर्व अनाथ, दिव्यांग व्यक्तींच्या मनामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणारा ठरलाय. आमची माला नागपूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात रुजू होत असताना पाहून माझं मन भरुन आल्याची भावना पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर यांनी व्यक्त केली. "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात अनुकंपा व सरळसेवा भरती प्रक्रियेला गती देऊन अत्यंत पारदर्शीपणे संपूर्ण राज्यात ही मोहीम यशस्वी राबवली," असे पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर म्हणाले. त्यांच्या आश्रमात वाढलेली माला आज नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात रुजू झाली असताना ते बोलत होते.
मालाने अंधत्वावर यशस्वी मात करत यशाला घातली गवसणी : मालासह इतर उमेदवार कर्तव्यावर रुजू होताना महसूलमंत्री आणि नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे शुभेच्छा देण्यासाठी आले होते. अनाथ असलेल्या मालाने अंधत्वावर यशस्वी मात करुन निवड परीक्षेच्या माध्यमातून शासकीय सेवेला गवसणी घातली. तिचे यश सर्वांसाठी प्रेरणादायी ठरावे या सदिच्छेतून राज्याचे महसूलमंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन मालाला शुभेच्छा दिल्या.
माला जिल्हाधिकारी कार्यालयात रुजू : नागपूरचे जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर यांनी मालाला सोबत घेऊन नियुक्ती देण्यात आलेल्या गृह शाखेत जाऊन तिच्या खुर्चीवर बसवलं. अनेक आव्हानांवर मात करुन स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून गुणवत्तेवर उभी राहिलेली माला ही खऱ्या अर्थाने युवकांची प्रेरणा व्हावी, अशा भावना व्यक्त करुन त्यांनी मालाला शुभेच्छा दिल्या. यावेळी विशेष म्हणजे, तिचे पालकत्व स्विकारलेले शंकरबाबा पापळकर हे स्वत: तिला शासकीय सेवेत रुजू होतांना साक्षीदार होण्यासाठी आले होते.
10 हजार 309 उमेदवार शासन सेवेत : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, संपूर्ण राज्यभर ही मोहीम अत्यंत कमी कालावधीत यशस्वीपणे राबवली. 4 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या राज्यव्यापी सोहळ्यात संपूर्ण राज्यातून 10 हजार 309 उमेदवारांना शासन सेवेतील नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले. यात नागपूर जिल्ह्यातील एकूण 941 युवा-युवतींना अनुकंपा व सरळसेवा भरतीद्वारे नियुक्ती देण्यात आली. यातील अनाथ असलेल्या माला पापळकर हिने आपल्या अंधत्वावर मात करुन जिद्दीने निवड परीक्षेत यश साध्य केलं. महसूल सहायक पदावर तिची निवड झाली.
जी जबाबदारी दिली जाईल ती यशस्वीपणे पूर्ण करेन - माला पापळकर : "शासकीय सेवेतील कर्तव्यनिष्ठेची जबाबदारी मी समजून घेतली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मी प्रामाणिक प्रयत्न करेन," अशी भावना माला पापळकर हिने व्यक्त केली. पहिली ते सातवीपर्यंतचे माझे प्राथमिक शिक्षण व नंतर परतवाडा येथील पदवीपर्यंतचे शिक्षण मला शासकीय संस्थेसह बाबांच्या मदतीने घेता आले. ब्रेल लिपीतून उच्च तंत्रज्ञानाचा अविष्कार ठरलेल्या ऑनलाईन क्लासेसला मला मोबाईलच्या माध्यमातून जुळता आले. यातूनच मी स्पर्धा परीक्षेचा सराव करायला शिकले. ब्रेल लिपीतून व्हाईस सर्चपर्यंतचा हा प्रवास माझ्या आत्मविश्वासाला बळ देणारा ठरल्याचे तिने सांगितलं.
