जागतिक पातळीवर कौशल्य दाखविण्याची युवकांना संधी; चीनच्या शांघाई शहरात होणार 'जागतिक कौशल्य स्पर्धा' २०२६

शांघाई (चीन) येथे जागतिक कौशल्य स्पर्धा २०२६ (World Skills Competition) आयोजित करण्यात आली आहे. यासाठी जिल्हा कौशल्य विकास आणि मार्गदर्शन केंद्रामाफर्त अर्ज मागवण्यात आले आहेत.

जिल्हा कौशल्य विकास व मार्गदर्शन केंद्र (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 11, 2025 at 3:52 PM IST

2 Min Read
अमरावती : रंगकाम, मातीकाम, सुतारकाम, इतकंच नव्हे तर शेतीपासून संगणक आणि सायबर क्षेत्रात कौशल्यपूर्ण काम करणाऱ्या युवकांना आपलं कौशल्य जागतिक स्तरावर सादर (World Skills Competition) करण्याची संधी २०२६ मध्ये चीनच्या शांघाय शहरात मिळणार आहे. यासाठी देशभरातील युवकांना त्यांच्या जिल्ह्यातील जिल्हा कौशल्य विकास आणि मार्गदर्शन केंद्रामाफर्त अर्ज सादर करावे लागणार आहेत. स्किल इंडिया डिजिटल या संकेतस्थळावर अर्ज सादर करून या स्पर्धेत सहभागी होण्याची संधी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यातल्या, शहरातल्या आणि खेड्यातल्या कौशल्यवान युवकांना मिळाली आहे.



अशी आहे स्पर्धा : चीनच्या शांघाय शहरात पुढल्यावर्षी ४८ वी जागतिक कौशल्य स्पर्धा होत आहे. या स्पर्धेसाठी आता जिल्हा, विभाग, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धा घेतली जाणार असल्याची माहिती अमरावती जिल्हा कौशल्य विकास आणि मार्गदर्शन केंद्राच्या सहाय्यक आयुक्त प्रांजली बारस्कर यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना दिली.

प्रतिक्रिया देताना प्रांजली बारस्कर (ETV Bharat Reporter)



शिक्षण नाही कौशल्य हवं : या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी एखादं कौशल्य बाळगणाऱ्या युवकांना कुठल्याही शिक्षणाची अट नाही. मात्र, स्पर्धकांचा जन्म हा २००४ नंतर झालेला असणं आवश्यक आहे. अगदी ग्रामीण जगापासून मेट्रो शहरापर्यंत अशा सर्वच भागातल्या युवकांना ही मोठी संधी आहे. अमरावती जिल्ह्यातील कौशल्यवान युवकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा असं आवाहन प्रांजली बारस्कर यांनी केलंय.



६३ कौशल्य कलांना प्राधान्य : या स्पर्धेसाठी एकूण ६३ कौशल्य कलांना प्राधान्य देण्यात आलंय. वीट बनवणं, मातीकाम, रंगकाम, शेती, दागिने बनवणं, राजकाम, फॅशन टेक्नॉलॉजी, छायाचित्र, चित्रकला, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, सॉफ्टवेअर टेस्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेल्डिंग, बेकरी, सौंदर्य शास्त्र, आरोग्य आणि सामाजिक कार्य, हॉटेल व्यवसाय, सायबर सेक्युरिटी, डिजिटल कंन्स्ट्रक्शन, माहिती तंत्रज्ञान, दंत चिकित्सा अशा कौशल्यांचा समावेश आहे.



असा करावा लागतो अर्ज

1) स्किल इंडिया गव्हर्मेंट या संकेतस्थळावर या स्पर्धेसाठी अर्ज करता येतो.
2) सर्वात आधी मोबाईल क्रमांक टाकावा लागतो. त्यानंतर ओटीपी येतो. हा ओटीपी टाकल्यावर आधार क्रमांक द्यावा लागतो.
3) यानंतर स्वतःची शैक्षणिक आणि कौशल्याबाबत माहिती द्यावी लागते.
4) ही संपूर्ण माहिती दिल्यावर अर्ज सबमिट होताच स्पर्धकांची स्पर्धक म्हणून नोंद होते.



अर्जासाठी मार्गदर्शन : अमरावती जिल्ह्यात असे अनेक युवक आहेत ज्यांच्याकडे विविध कौशल्य आहे. ग्रामीण भागात राहणारे तसंच कमी शिक्षण असणाऱ्या युवकांनी मनात कुठलाही गैरसमज न बाळगता आपलं कौशल्य मोलाचं आहे हे लक्षात ठेवावं. ज्यांना स्किल इंडिया डिजिटल या संकेतस्थळावर अर्ज करताना अडचण येत असेल त्यांनी मध्यवर्ती बस स्थानक परिसरालगत असणाऱ्या कौशल्य विकास आणि मार्गदर्शन केंद्र कार्यालयात यावं. याठिकाणी त्यांना अर्ज सादर करण्यासाठी मार्गदर्शन केलं जाईल. ३० सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याची मुदत आहे. इतर जिल्ह्यांच्या ठिकाणी सुद्धा अशी सोय करण्यात येणार आहे.



मागच्या स्पर्धेत भारतातील ६० युवकांना संधी : दर दोन वर्षांनी जागतिक पातळीवर ही स्पर्धा घेतली जाते. २०२४ फ्रान्सच्या लिओन शहरात ही स्पर्धा झाली होती. त्या स्पर्धेत भारतातील ६० युवकांना आपलं कौशल्य सादर करण्याची संधी मिळाली. अमरावती जिल्ह्यातील सिद्धार्थ मोडक हा युवक रंगकाम स्पर्धेत राष्ट्रीय पातळीपर्यंत पोचला. यावेळी मात्र अमरावती जिल्ह्यातील युवक आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकावेत असं प्रांजली बारस्कर म्हणाल्या.

