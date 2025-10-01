ETV Bharat / state

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा उपायांची 40 टक्के शाळांकडून पूर्तता; 'या' तारखेपर्यंत डेटा पोर्टलवर जाहीर करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

बदलापूर अत्याचार प्रकरणानंतर मुंबई उच्च न्यायालयानं शाळांना विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचे उपाय करण्याचे निर्देश दिले. मात्र आतापर्यंत केवळ 40 टक्के शाळांनीच सुरक्षा उपायाची पूर्तता केल्याचं उघड झालं.

Bombay High Court On Badlapur
संग्रहित छायाचित्र (Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 1, 2025 at 7:59 AM IST

2 Min Read
मुंबई : बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी शिक्षण विभागानं अध्यादेशाची केवळ 40 टक्के शाळांनीच पूर्तता केल्याची माहिती उपलब्ध झाली. त्यामुळे राज्य सरकारकडं अद्याप सर्व माहिती आलेली नसल्याची कबुली सरकारी वकिलांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं दिली. याची नोंद घेत उर्वरित शाळांनी शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर मागितलेली सर्व माहिती 9 ऑक्टोबरपर्यंत अपलोड करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं जारी केलेत. शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारनं काढलेल्या जीआरमधील सूचनांची अंमलबजावणी सर्व शाळांनी काटेकोरपणे करणे बंधनकारक आहे.

शिक्षण विभागाच्या पोर्टलवर केवळ 40 टक्के शाळांचाच डेटा अपलोड : बदलापूर येथील शाळेत दोन चिमूरड्या शालेय विद्यार्थिनींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याच्या घटनेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भात सुमोटो याचिका दाखल करून घेतलीय. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात माहिती दिली की, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत शाळांनी केलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती सरकारी वेब पोर्टलवर अपलोड केली जातेय. 24 सप्टेंबर रोजी त्यासाठी एक लिंक तयार करण्यात आलीय. ज्यावर अद्याप 40 टक्के शाळांनी त्यांची माहिती अपलोड केलीय. सध्या ही माहिती सर्वसामान्य जनतेसाठी उपलब्ध नाही. याची नोंद घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं 9 ऑक्टोबरपर्यंत ही सारी माहिती सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिलेत. या सुनावणीत सरकारच्यावतीनं कोर्टाला सांगण्यात आलंय की, महिला व बाल विकास विभाग आणि आदिवासी विभागानंही हा जीआर स्वीकारलाय. निवासी शाळा, बालगृह, आश्रमशाळा इत्यादींसाठीचे तपशील उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागाकडून पावलं उचलली जातील.

समितीबाबत माहिती : बदलापूर येथील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर मुलं शाळेत असताना तसेच ती शाळेतून ये-जा करत असताना त्यांच्यासोबत अशा घटना घडू नयेत, यासाठी सुरक्षिततेचे उपाय सूचवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयानं उच्चस्तरीय समिती सप्टेंबर 2024 महिन्यात स्थापन केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयानं या समितीचा विस्तार करून शहरी आणि ग्रामीण भागांतील शाळांना भेडसावणाऱ्या समस्या वेगळ्या करत या समितीची व्याप्तीही वाढवली होती. या समितीमध्ये इंडियन एज्युकेशन सोसायटी संचालित दादर येथील व्ही. एन. सुळे शाळेच्या मुख्याध्यापिका सुचेता भवाळकर, कळंबोली येथील सुधागड संस्थेतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या हिंदी प्राथमिक विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका जयवंती सावंत, मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी तसेच महाराष्ट्र आणि गोवा येथील आयसीएसई व आयएससी पूर्व प्राथमिक शाळेचे अध्यक्ष ब्रायन सॅमोर यांचाही समावेश आहे. या उपसमितीनं निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव, न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या आणि माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांचा समावेश असलेल्या उच्चाधिकार समितीकडे आपल्या सूचना सादर केल्यात.

समितीनं सूचवलेल्या शिफरशी : बदलापूरच्या घटनेनंतर प्रत्येक शाळेच्या आवारात सीसीटीव्ही अनिवार्य करण्यात आलेत. तसेच पोलिसांकडून शाळेतील कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी शाळेला अनिवार्य करण्यात आलीय. शाळेत असताना, तसेच शाळेच्या बसमधून प्रवास करताना मुलांच्या सुरक्षित प्रवासाची जबाबदारी ही शाळेचीच राहील आणि मुलांना चांगला स्पर्श आणि वाईट स्पर्शाबाबतचा फरक करायला शिकवण हे शाळेचं कर्तव्य असल्याचं समितीनं म्हटलंय. याशिवाय लहान मुलांना सायबर गुन्ह्यांबद्दल जागरूक करत 1098 हा टोल-फ्री हेल्पलाइन क्रमांक सर्व प्रमुख ठिकाणी प्रदर्शित करण्याची शिफारसही समितीकडून करण्यात आलीय. राज्य सरकारनं या सर्व शिफारशी मान्य करत त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व शाळांना दिलेत.

