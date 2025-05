ETV Bharat / state

कोपरगावचा कांदा थेट दुबईच्या थाळीत; मात्र कांदा दुबईच्या बाजारात पोहोचल्यानंतर ठरणार दर - SHIRDI FARMERS ONION IN DUBAI

कोपरगावचा कांदा थेट दुबईच्या थाळीत ( Source- ETV Bharat )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 12, 2025 at 12:26 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 1:28 PM IST 2 Min Read

अहिल्यानगर- कोपरगाव तालुक्यातील दहिगाव बोलका येथील पाच शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन दहिगाव साई माऊली फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीच्या माध्यमातून शेतात पिकवलेला निर्यातक्षम कांदा थेट दुबईला विक्रीसाठी पाठविला आहे. राज्यासह आपल्या देशापेक्षा जास्त दर दुबईच्या बाजारात शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केलंय.



राज्यासह देशात कांद्याचे भाव कोसळले- यंदाच्या वर्षी शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात कांदा पीक घेतलंय. मात्र राज्यासह देशात कांद्याचे भाव मोठ्या प्रमाणात कोसळले असून, बाजारात देखील कांदाची मागणी कमी झालीय. कांद्याच्या शेतीसाठी झालेला खर्चही वसूल होण्याची शाश्वती नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाल्याचं पाहायला मिळतंय. मात्र अशातच कोपरगाव तालुक्यातील दहिगाव बोलका येथील काही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी एकत्र येत आपल्याच गावातील दहिगाव साई माऊली फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीच्या माध्यमातून तब्बल 29 टन कांदा आता थेट दुबईच्या बाजारात विक्रीसाठी पाठवलाय.



बाजारात भावही 10 ते 12 रुपये प्रति किलो- राज्यासह देशात सध्या कांद्याला मागणी कमी असून, बाजारात भावही 10 ते 12 रुपये प्रति किलो मिळतोय. कांदा शेतीसाठी केलेला खर्चही यंदाच्या वर्षी मिळणे मुश्कील झालंय. अशातच गावातील शेतकऱ्यांनी दहिगाव साई माऊली फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून कांद्याला कुठे चांगला दर मिळेल या विषयी चाचपणी करून याच कंपनीमार्फत आपला कांदा आता शेतकऱ्यांनी थेट दुबईच्या बाजारात विक्रीसाठी पाठवला आहे.



कांदा पुढील पाच ते सहा दिवसांत दुबईच्या बाजारात पोहोचणार- शेतकऱ्यांनी पाठवलेला कांदा पुढील पाच ते सहा दिवसांत दुबईच्या बाजारात पोहोचणार आहे. कांदा दुबईत पोहोचल्यानंतर भाव ठरणार आहे. मात्र 25 ते 30 रुपये प्रति किलो भाव कांद्याला दुबईच्या बाजारात मिळणार असल्याचं शेतकऱ्यांकडून सांगितलं जातंय. कांदा पाठवण्याच्या वाहतुकीसाठी प्रति किलो 11 ते 12 रुपये खर्च येणार असल्याचंही शेतकऱ्यांनी यावेळी सांगितलंय. त्यामुळे 25 ते 30 रुपये प्रति किलो जरी दुबईच्या बाजारात शेतकऱ्यांच्या कांद्याला भाव मिळाला तरीही 14 ते 16 रुपये प्रति किलो मागे शेतकऱ्यांना शिल्लक राहणार आहे. आज आपल्या बाजारात देखील 12 ते 13 रुपये किलो भाव मिळतोय. मात्र आम्हाला कांदा थेट बाजारात विक्रीसाठी घेऊन जावा लागत असल्याने परवडत नाहीय. या कंपनीच्या माध्यमातून थेट जागेवरून कांदा खरेदी केला गेलाय. त्यामुळे नक्कीच येथील बाजारपेठेपेक्षा दोन पैसे जास्त दुबईच्या बाजारात आम्हाला मिळणार असल्याचा विश्वास यावेळी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलाय.



5 शेतकऱ्यांचा कांदा दुबईच्या बाजारात- सध्या राज्यात तसेच देशात कांद्याला फारशी मागणी नाही, त्यामुळे दर कोसळले आहेत. शेतकऱ्यांना थोडासा का होत नाही अधिकसा दर मिळावा. या माध्यमातून परदेशात निर्यातक्षम कांदा पाठविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र फार्मर्स कंपनीने घेतला आहे. कांदा पाठवण्याची व विक्रीची सर्व व्यवस्था कंपनीने केली आहे. आता 5 शेतकऱ्यांचा कांदा दुबईच्या बाजारात पाठवण्यात आलाय. यांच्या कांद्याला नक्कीच चांगला भाव मिळणार असून गावातील इतरही शेतकऱ्यांचा कांदा लवकरच दुबईला पाठवण्यात येणार असल्याच दहिगाव साई माऊली प्रोड्युसर कंपनीचे संचालक आणि शेतकरी बाबासाहेब लांडगे यांनी सांगितले आहे.



