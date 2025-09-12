नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कांद्यानं रडवलं, भाव नसल्यानं 25 क्विंटल कांदा दिला फेकून
नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. कांद्याला यंदा फक्त 500 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळत असल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
Published : September 12, 2025 at 2:30 PM IST
नाशिक : जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या गंभीर आर्थिक संकटात आहेत. चांगल्या पावसामुळे उत्पादन वाढलं असतानाही, परदेशी मागणीत घट आणि बांगलादेशकडून आयातीवर शुल्क लावल्यामुळे कांद्याच्या भावात सुधारणा झाली नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांना कांदा कवडीमोलात विकावा लागत असून, त्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. शिंदखेडा, साक्री, धुळे ग्रामीण आणि धुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती खालावल्यानं चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
दिनेश पाटील यांनी 25 क्विंटल कांदा फेकून दिला : नगाव येथील दिनेश पाटील या शेतकऱ्याला 25 क्विंटल कांदा सडल्यामुळे फेकून द्यावा लागला आहे. चांगल्या पावसामुळे उत्पादनात वाढ झाली, पण परदेशी मागणीत घट आणि बांगलादेशकडून आयातीवर शुल्क लावल्यामुळे शेतकऱ्यांना कांदा कवडीमोलानं विकावा लागत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती खालावली असून, उत्पादनाचा खर्चही निघत नाही, अशी व्यथा दिनेश पाटील यांनी मांडली आहे. शिंदखेडा, साक्री, धुळे ग्रामीण आणि धुळे तालुक्यात कांद्याचं मोठ्या प्रमाणावर पीक घेतलं जातं. सध्या या भागात चिंतेचं वातावरण आहे.
यंदा फक्त 500 रुपये प्रति क्विंटल भाव : मागच्यावर्षी 3 हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळाला होता, पण यंदा फक्त 500 रुपये प्रति क्विंटल मिळत आहेत, अशी तक्रारदेखील शेतकरी दिनेश पाटील यांनी व्यक्त केली. एवढा खर्च करून, एवढं कष्ट करून पिकवलेला कांदा सडताना पाहावा लागतो आणि शेवटी तोच कांदा उकीरड्यावर फेकावा लागतो, अशा शब्दात त्यांनी भावना व्यक्त केल्या. पाटील यांनी उन्हाळी हंगामात खूप मेहनत करून कांदा लागवड केली होती. त्यावेळी त्यांना योग्य भाव मिळेल अशी आशा होती. घरखर्च भागेल, कर्ज फिटेल आणि मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च निघेल, या आशेवर ते होते. 25 क्विंटल कांदा योग्य भावाच्या प्रतीक्षेत साठवलेला होता, पण भाव न मिळाल्याने तो कांदा सडू लागला आणि अखेर निराश होऊन त्यांना तो फेकावा लागला. विशेष म्हणजे, ही अवस्था फक्त एका शेतकऱ्याची नाही, तर संपूर्ण परिसरातील शेतकऱ्यांची हीच वेदना आहे. “सरकारनं फक्त आश्वासनं दिली, पण प्रत्यक्ष मदत मिळाली नाही. आम्ही दरवर्षी रडत आहोत, पण कुणी ऐकणार का?” असा प्रश्न शेतकरी वर्गानं उपस्थित केला आहे.
