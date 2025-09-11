कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचं राज्यव्यापी फोन आंदोलन; का होत आहे कांद्याच्या दरात वाढ? जाणून घ्या सविस्तर
नाफेड आणि एनसीसीएफकडून कांद्याचा बफर स्टॉक बाजारात दाखल झाल्यानं कांद्याचे भाव कोसळलेत. त्यामुळं कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.
Published : September 11, 2025 at 4:24 PM IST
नाशिक : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सहा महिन्यांपासून चाळीमध्ये साठवून ठेवलेला उन्हाळी कांदा उत्पादन खर्चापेक्षा खूप कमी दरानं शेतकऱ्यांना विकावा लागतोय. यात शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चदेखील निघत नाही. शेतकरी कांदा चाळीत साठवून सरकारकडून योग्य भाव मिळण्याची अपेक्षा करत आहे. परंतु सरकार कांद्याचा बाजारभाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी केवळ ग्राहक हिताचं धोरण राबवत असून त्यात शेतकऱ्यांचं नुकसान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता गुरूवारपासून राज्यव्यापी फोन आंदोलनातून शेतकरी थेट राज्यातील लोकप्रतिनिधींना जाब विचारणार आहेत.
कांदा उत्पादक शेतकरी करणार राज्यव्यापी आंदोलन : आशिया खंडातील सर्वात मोठी कांद्याची बाजारपेठ नाशिक जिल्ह्यात आहे. उत्पादन घेतलेला कांदा देशभरात तसंच विदेशात निर्यात केला जातो. मात्र मागील काही दिवसांपासून सातत्यानं कांद्याच्या दरात होत असलेली घसरण, त्यात नाफेड आणि एनसीसीएफकडून कांद्याचा बफर स्टॉक बाजारात दाखल झाल्यानं कांद्याचे भाव कोसळलेत. त्यामुळं कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च देखील निघत नसल्यानं शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. शेतकरी थेट राज्यातील लोकप्रतिनिधींना फोनकरून जाब विचारणार आहेत. सलग सात दिवस शेतकऱ्यांचं 'राज्यव्यापी फोन आंदोलन' सुरू राहणार आहे," अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेच्या वतीनं देण्यात आली.
30 टक्के कांदा शिल्लक : नाशिक जिल्ह्यात कांद्याची आशियातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. दरवर्षी लाखो टन कांद्याचं उत्पादन नाशिक जिल्ह्यात घेतलं जातं. यात अनेकदा शेतकरी कांद्याला योग्य भाव मिळेपर्यंत आपला कांदा चाळीत साठवून ठेवतो. सद्यस्थितीत नाशिक जिल्ह्यातील कांदा चाळीत 30 टक्के कांदा शिल्लक आहे. मात्र मागील काही दिवसांपासून कांद्याच्या भावात सतत घसरण होत आहे. त्यामुळं उत्पादन खर्च निघत नाही असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. कांदा उत्पादन करण्यासाठी क्विंटलमागे दोन हजार रुपये खर्च येतो. संध्या कांद्याला बाजारात एक हजार रुपये क्विंटल इतका भाव मिळत आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफनं काही महिन्यांपूर्वी खरेदी केलेला कांद्याचा बफर स्टॉक बाजारात आल्यानं कांद्याच्या दरात घसरण झाली आहे. यामुळं कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झालेत.
नाफेड, एनसीसीएफनं मोठ्या प्रमाणात खरेदी केला कांदा : काही महिन्यांपूर्वी नाफेड आणि एनसीसीएफनं वेगवेगळ्या फेडरेशनच्या माध्यमातून प्रत्येकी दीड लाख मॅट्रिक टन कांद्याची खरेदी केली आहे. शेतकऱ्यांकडून 14 ते 15 रुपये किलो दरानं खरेदी केलेला कांदा आता नाफेड आणि एनसीसीएफकडून इतर राज्यात 24 ते 25 रुपये किलो दरानं विकला जात आहे.
कांद्याला एकरी 70 हजार रुपये खर्च : "काही वर्षापासून कांदा उत्पादनाचा खर्च वाढला आहे. कांद्याच्या लागवडीला प्रति एकरी साधारणपणं 70 हजार ते 80 हजार रुपये खर्च येतो. यात रोप, खते, औषध फवारणी, मजुरी, वाहतूक, पाणी आणि इतर गोष्टींचा समावेश असतो. अशात कांदा लागवडीसाठी मजूर मिळत नसल्यानं आणि इतर ठिकाणाहून मिळाल्यास त्यांना 15 ते 20 हजार रुपये द्यावे लागतात," असं कांदा उत्पादक शेतकरी मनोहर पाटील यांनी सांगितलं.
हमी भाव द्या नाहीतर इच्छा मरण द्यावं : "सरकारनं नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून कांदा बाजारात आणला आहे. त्यामुळं कांद्याचे भाव कोसळले आहेत. आम्हाला कांदा पिकवण्यासाठी किलोमागं 22 ते 23 रुपये खर्च येतो. मात्र सद्यस्थितीत केवळ 10 ते 11 रुपये भाव मिळत असल्यानं आम्ही कर्जबाजारी झालो आहे. सरकारनं आम्हाला हमीभाव द्यावा नाहीतर इच्छा मरण द्यावं," अशी मागणी चांदवडमधील कांदा उत्पादक शेतकरी मनोज पाटील यांनी केली आहे.
कांद्याचे ट्रक पेटवू : कांद्याचे दर सातत्यानं कोसळत आहेत. या परिस्थितीत कांदा उत्पादकांना सहकार्य करण्याऐवजी सरकारकडून बफर स्टॉक कमी दरात बाजारात आणला जात आहे. याच्या विरोधात नाफेड आणि एनसीसीएफची कांद्याची वाहतूक करणारी वाहनं आम्ही पेटवू. याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची असेल," अशी प्रतिक्रिया रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष दीपक पगार यांनी दिली.
हेही वाचा :