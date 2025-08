ETV Bharat / state

ड्रेनेज लाईनचं काम करताना मातीचा ढिगारा कोसळला: तीन कामगारांना बचावण्यात यश, एकजण 'अडकला' - WORKERS TRAPPED IN SOIL IN PUNE

बचावकार्य करताना जवान ( Reporter )

Published : August 5, 2025 at 12:52 AM IST | Updated : August 5, 2025 at 1:00 AM IST

पुणे : पुणे शहरातील सिंहगड रोड येथील नांदेड सिटी कंपाऊंड वॉलच्या बाहेरील बाजूस ड्रेनेज लाईनच काम सुरू असताना संध्याकाळच्या वेळेस 4 कामगार मातीच्या ढिगारयाखाली अडकल्याची घटना घडली.या घटनेनंतर तत्काळ पुणे व पीएमआरडीए अग्निशमन दल तसेच पीडीआरएफ दलाचे जवान दाखल झाले असून यात तीन कामगाराला काढण्यात आलं आहे, तर एक जणाला काढायचं काम सुरू आहे. ड्रेनेज लाइन काम करताना मातीच्या ढिगाऱ्याखाली अडकले मजूर : पुण्यातील सिंहगड रोड येथील नांदेड सिटी कंपाऊंड वॉलच्या बाहेरील बाजूस महापालिकेच्या ड्रेनेज लाइन काम सुरू होते. त्या ठिकाणी कामगार हे जमिनीखाली काम करत असताना मातीचा ढिगारा बाजूला काढण्यात आला होता, तो खाली सरकला आणि यात चार कामगार अडकले. संध्याकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास अग्निशामक दलाला याबाबत माहिती मिळताच, त्यांनी तत्काळ घटनास्थळी पोहोचत मदत करायला सुरुवात केली. "आतापर्यंत 3 कामगारांना बाहेर काढण्यात आलं असून त्यांना पुढील उपचारासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आलं आहे. एक कामगार अजूनही मातीच्या ढिगाऱ्यात अडकला असून त्याला बाहेर काढण्याचं काम सुरू आहे," अशी माहिती अग्निशामक दलाचे अधिकारी प्रशांत गायकर यांनी दिली.

