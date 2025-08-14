ETV Bharat / state

भंडारदरा येथे 15 ते 17 ऑगस्टदरम्यान एकेरी वाहतूक; वाहन चालकांना पर्यायी मार्गानं प्रवास करावा लागणार

स्वातंत्र्य दिन आणि सलग सुट्ट्यांच्या पार्श्वभूमीवर अकोले तालुक्यातील भंडारदरा आणि परिसरातील प्रेक्षणीय स्थळांवर मोठ्या प्रमाणात पर्यटकांची गर्दी होण्याची शक्यता असल्याने एकेरी वाहतुकीचा नियम लागू केलाय.

Published : August 14, 2025 at 5:17 PM IST

अहिल्यानगर : स्वातंत्र्य दिन आणि सलग सुट्ट्यांच्या पार्श्वभूमीवर अकोले तालुक्यातील भंडारदरा आणि परिसरातील प्रेक्षणीय स्थळांवर मोठ्या प्रमाणात पर्यटकांची गर्दी होण्याची शक्यता असल्याने 15 ते 17 ऑगस्ट रोजी सकाळी 7 ते रात्री 8 या वेळेत एकेरी वाहतुकीचा नियम लागू करण्यात आला आहे. पुणे, नाशिक, ठाणे, मुंबई आणि नगर जिल्ह्यांतून दरवर्षी हजारो पर्यटक अकोले तालुक्यातील भंडारदरा धरण, रंधा धबधबा, कोकणकडा, हरिश्चंद्रगड, कळसुबाई शिखर, तसेच रतनवाडी येथील अमृतेश्वर मंदिर पाहण्यासाठी येतात. यंदा 15 ऑगस्टनंतर दोन दिवसांच्या सलग सुट्ट्या असल्याने गर्दी लक्षणीय वाढण्याची शक्यता आहे.

अरुंद रस्त्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी : सध्या पावसामुळे रस्त्यांची स्थिती खराब असून, काही ठिकाणी दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. अरुंद रस्त्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था, वाहतुकीचा सुरळीत प्रवाह राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राजूर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दीपक सरोदे यांनी सांगितले.

भंडारदरा येथे 15 ते 17 ऑगस्टदरम्यान एकेरी वाहतूक (Source- ETV Bharat)

वाहन चालकांना पर्यायी मार्गानं प्रवास करावा लागणार : वाहतुकीतील बदलासंदर्भातही पोलिसांनी महत्त्वाची माहिती दिलीय. रंधा फाटा येथून भंडारदरा येथे प्रवेश बंद राहणार असून, वाहन चालकांना पर्यायी मार्गानं प्रवास करावा लागणार आहे. पर्यटकांना वारंघुशी फाटा, वाकी फाटा, चिचोंडी फाटा, यश रिसॉर्ट शेंडी, भंडारदरा धरण, भंडारदरा गाव, गुहिरे, रंधा या मार्गानेच एकेरी वाहतूक करता येणार आहे. तसेच ॲम्बुलन्स, अग्निशामक दल आणि शासकीय वाहनांना मात्र सूट मिळणार आहे. पर्यटकांनी नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असून, वाहन तपासणी होणार असल्याने मद्यपान किंवा मद्य बाळगणे टाळावे, असे आवाहन राजूर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दीपक सरोदे यांनी केलंय.

