अनधिकृत बाजाराचा जालन्यात एक बळी, तर एक चिमुकली गंभीर - JALNA NEWS

गणेशोत्सवासाठी लागणाऱ्या वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीसाठी सिंधी बाजार बाजारपेठेत अवैध दुकानं लागली होती. यापैकी एका दुकानाच्या दारात उभ्या असलेल्या नागरिकाला विजेचा धक्का बसला यात त्याचा मृत्यू झाला.

JALNA NEWS
वीजेचा धक्का लागून एकाचा मृत्यू (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 28, 2025 at 8:57 PM IST

1 Min Read

जालना : पावसात पत्र्याच्या शेडचा आधार घेणं जालना शहरातील एका नागरिकाच्या जीवावर बेतलं आहे. पाऊस सुरू असताना एका 45 वर्षीय नागरिकानं शेडचा आसरा घेतला. परंतु, शेडमध्ये विजेचा धक्का बसून त्या नागरिकाचा मृत्यू झाला. मितेश बिधानिया असं मृत्यू झालेल्या नागरिकाचं नाव आहे. बिधानिया जमिनीवर कोसळल्यानंतर त्यांना वाचवण्यासाठी गेलेली 14 वर्षाची मूनमून नवलकर गंभीर जखमी झाली. सिंधी बाजार बाजारपेठेत ही घटना घडली असून ही सर्व घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे.

गंभीर जखमी झालेली मुलगी कोमात : या घटनेत नागरिकाला विजेचा धक्का बसल्याचं लक्षात आल्यावर 14 वर्षीय मुलीनं धाव घेत त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तिलाही विजेचा जोरदार धक्का लागला. त्यामुळं तिलाही परिसरातील नागरिकांनी दवाखान्यात दाखल केलं. मितेश बिधानिया यांना डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं. जखमी झालेली 14 वर्षीय मुलगी गंभीर असून तिच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

दुर्घटनेनंतर प्रतिक्रिया (Source- ETV Bharat Reporter)

महापालिकेनं केली होती दुकानं थाटण्यास मनाई : सिंधीबाजार परिसरात यावर्षी गणपती विक्रीची दुकानं थाटण्यास यंदा महापालिकेनं मनाई केली होती. अशा प्रकारची नोटीस 4 ऑगस्ट 2025 रोजी काढली होती. तरीही विक्रेत्यांनी इथं दुकानं थाटली होती. परंतु महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दुकानं थाटणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई केली नाही. 19 ऑगस्टला महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून गणेश मूर्ती खरेदी-विक्री महासंघानं यंदा इथंच गणेश मूर्ती खरेदी-विक्री करणार असल्याचं म्हटलं होतं. तसंच पुढच्या वर्षी महापालिका म्हणेल त्या भागात गणेश मूर्तींची विक्री करण्याची भूमिका घेतली होती. यादरम्यान विजेचा धक्का लागून नाहक जीव गेलेल्या नागरिकाच्या मृत्यूला जबाबदार कोण? असा सवाल या निमित्तानं उपस्थित झालाय.

स्वच्छता निरीक्षकांच्याच तक्रारीकडं महापालिका अधिकाऱ्यांचं दुर्लक्ष? : सिंधी बाजारात अवैध दुकानं थाटल्याची तक्रार स्वच्छता निरीक्षक अमजद खान यांनी महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडं केली होती. दुकानांचे फोटो आणि लोकेशन देखील टाकले. तरीही अवैध थाटलेली दुकानं महापालिका अधिकाऱ्यांनी हटवली नाहीत. त्यामुळं नाहक एका नागरिकाचा जीव गेला असून 14 वर्षीय मुलगी शॉक लागून गंभीर झाल्यानं महापालिका अधिकाऱ्यांवरच आता वंचित बहुजन आघाडीच्या युवक जिल्हाध्यक्ष विजय लहाने यांनी आरोप केला आहे.

TAGGED:

