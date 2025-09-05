गणेश विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला पुण्यात भरवस्तीत गँगवॅार; तीन गोळ्या झाडत एकाची हत्या, वनराज आंदेकर हत्येचा घेतला बदला
पुण्यातील नाना पेठ येथे भर गर्दीत विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला गँगवार पाहायला मिळालं. यात एका १९ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला आहे.
Published : September 5, 2025 at 9:34 PM IST|
Updated : September 5, 2025 at 9:45 PM IST
पुणे : पुणे शहरात सर्वत्र गणेशोत्सव विसर्जन मिरवणुकीची तयारी जोरदार सुरु आहे. पुण्यातील नाना पेठ येथे भर गर्दीत विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला गँगवार पाहायला मिळालं. यात एका १९ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला आहे.
पुण्यातील नाना पेठ येथील श्री लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स येथे संध्याकाळच्या वेळेस ही धक्कादायक घटना घडली आहे. या प्रकरणी १९ वर्षीय आयुष गणेश कोमकर याचा गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली आहे. गणेश कोमकर यांच्यावर ३ गोळ्या झाडत त्याची हत्या करण्यात आली आहे.
मागच्या वर्षी १ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात गणेश कोमकर याला अटक करण्यात आली होती. गेल्या काही दिवसांपासून वनराज आंदेकर यांच्या खुनाचा बदला घेतला जाणार असल्याची चर्चा सुरू होती आणि याबाबत पुण्यातील भारती विद्यापीठ पोलीस स्टेशन येथे कट रचल्याबाबत एकाला अटक आणि ६ लोकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला वनराज आंदेकर यांच्या खुनातील मुख्य आरोपी गणेश कोमकर याच्या मुलावर तीन गोळ्या झाडत हत्या करण्यात आली आहे.
माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांच्या खुनातील मुख्य आरोपी गणेश कोमकर यांचा मुलगा आयुष कोमकर हा पुण्यातील नाना पेठ येथील श्री लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स येथे राहत होता आज संध्याकाळच्या सुमारास काही लोकांनी त्याच्यावर गोळ्या झाडत त्याची हत्या केली आहे.घटनास्थळी पोलीस दाखल झाले असून अधिक तपास सुरू आहे.