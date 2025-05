ETV Bharat / state

पोलीस प्रशिक्षण केंद्रामध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू - POLICE TRAINING CENTER DHULE

प्रशिक्षण घेणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 28, 2025 at 6:29 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 7:08 PM IST 2 Min Read

धुळे : शहरातील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रामध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या 42 वर्षीय पंकज लक्ष्मणराव घावट यांचा हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्यानं मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. पंकज घावट हे अमरावती जिल्ह्यातील सावळापूर जवळील आसेगाव पूर्णा येथील रहिवासी असून ते माजी सैनिक म्हणून सेवानिवृत्त झाले आहेत. धुळे पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात त्यांचं प्रशिक्षण सुरू असताना ही घटना घडल्यानं आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. या दरम्यान पंकज घावट यांना डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केलं आहे. कशी घडली घटना? : धुळे पोलीस प्रशिक्षण केंद्र या ठिकाणी प्रशिक्षणार्थी पंकज घावट धावत असताना हृदयविकाराने त्यांचा मृत्यू झाला असं सांगण्यात येत आहे. परंतु गोपनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्रशिक्षणार्थीला कुठल्यातरी चुकीमुळं शिक्षा म्हणून ग्राउंडवर धावण्यासाठी सांगितलं होतं अशी माहिती मिळाली आहे. परंतु, त्या ठिकाणी संपूर्ण प्रशिक्षणार्थी एकत्र येऊन मोठा उद्रेक झाला आहे. त्यामुळं ही घटना मोठ्या संशयाचं कारण ठरत आहे. तर बातमीसाठी आलेल्या प्रसार माध्यमांना त्या ठिकाणी चित्रीकरण करण्यासाठी मज्जाव करण्यात आला आहे. प्रशिक्षणार्थ्यांनी पत्रकारांना आत येण्यासाठी विनंती केली. परंतु, या ठिकाणी गेटवरच अडवण्यात आले. त्याचं कारण काय ते समजलं नाही. त्यानंतर काही वेळात या ठिकाणी अधिकारी विजय पवार यांनी प्रसार माध्यमांना सांगितलं की, "पोलीस प्रशिक्षण केंद्र धुळे पंकज घावट (वय 42) हे चेस्ट नंबर 609 अमरावतीचे रहवासी असून 8 महिन्यापासून प्रशिक्षण सुरू होतं. धुळे प्रशिक्षण केंद्रात आज सकाळी ग्राउंड सुरू असताना गेटजवळ आल्यावर त्यांना त्रास सुरू झाला आणि सिव्हिल हॉस्पिटल येथे त्याचा मुत्यू झाला".

