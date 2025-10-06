ETV Bharat / state

मुंबईत बेस्ट बस अन् टेम्पो ट्रॅव्हलर यांच्यात अपघात, एकाचा मृत्यू, चार जण जखमी

पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, रविवारी रात्री 11.30 वाजताच्या सुमारास बृहन्मुंबई बेस्ट उपक्रमाची बस वरळी डेपोहून प्रतीक्षा नगरकडे जात असतानाच ही अपघाताची घटना घडलीय.

accident between BEST bus and Tempo Traveler in Mumbai
मुंबईत बेस्ट बस अन् टेम्पो ट्रॅव्हलर यांच्यात अपघात (Source- ETV Bharat)
By PTI

Published : October 6, 2025 at 11:45 AM IST

मुंबई- गेल्या काही दिवसांपासून अपघातांचं प्रमाण वाढत आहे. मुंबईतील दादर परिसरात एका वेगाने येणाऱ्या टेम्पो ट्रॅव्हलरची बेस्ट बस आणि इतर दोन वाहनांना धडक बसल्यानं भीषण अपघात झालाय. आय अपघातात एकाचा मृत्यू झाला असून, चार जण जखमी झालेत, अशी माहिती पोलिसांनी सोमवारी दिलीय. पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, रविवारी रात्री 11.30 वाजताच्या सुमारास बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट (बेस्ट) उपक्रमाची बस वरळी डेपोहून प्रतीक्षा नगरकडे जात असतानाच ही अपघाताची घटना घडलीय. टेम्पो ट्रॅव्हलर चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्यामुळे अपघात झाल्याचं बोललं जातंय.

भरधाव टेम्पो ट्रॅव्हलरची बसच्या उजव्या पुढच्या चाकाला धडक : एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, बस दादर प्लाझा बस स्टॉपजवळ येताच शिवाजी पार्ककडे जाणाऱ्या एका भरधाव टेम्पो ट्रॅव्हलरने बसच्या उजव्या पुढच्या चाकाला धडक दिली. यामुळे बस डावीकडे वळली आणि बस स्टॉपवर उभ्या असलेल्या प्रवाशांना आणि पादचाऱ्यांना धडकली. या घटनेत बसचेही नुकसान झाले. अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, टेम्पो ट्रॅव्हलरने नंतर एका टॅक्सी आणि दुसऱ्या प्रवासी कारला धडक दिली, ज्यामुळे दोन्ही वाहनांचे नुकसान झाले.

डॉक्टरांनी एका 37 वर्षीय पुरुषाला केलं मृत घोषित : बस कंडक्टर आणि स्थानिक पोलिसांनी सर्व जखमींना बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) संचालित सायन रुग्णालयात दाखल केले, जिथे डॉक्टरांनी एका 37 वर्षीय पुरुषाला मृत घोषित केले. मृताचे नाव शहाबुद्दीन आहे. इतर चार जखमींमध्ये एका महिलेचा समावेश आहे. टेम्पो ट्रॅव्हलर चालकाविरुद्ध शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि अपघाताच्या वेळी तो मद्यधुंद होता का याचा पोलीस तपास करीत आहेत.

