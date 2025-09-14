"एक दिवस राजासाठी" शेकडो मावळ्यांसह खासदार निलेश लंकेंची विश्रामगडावर स्वच्छता मोहीम
'एक दिवस राजासाठी' या संकल्पनेतून खासदार निलेश लंके (Nilesh Lanke) यांनी गडकिल्ले संवर्धनाची मोहिम सुरू केली.
Published : September 14, 2025 at 2:08 PM IST
अहिल्यानगर : युनेस्कोनं जाहीर केलेल्या जागतिक वारसास्थळांच्या यादीत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या 12 किल्ल्यांचा (Chhatrapati Shivaji Maharaj Forts) समावेश आहे. यात महाराष्ट्रातील रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, खांदेरी या 11 किल्ल्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
गडकिल्ल्यांचे संवर्धन आणि स्वच्छता मोहीम : खासदार निलेश लंके यांच्या 'एक दिवस राजासाठी' या संकल्पनेतून शिवकालीन गडकिल्ल्यांचे संवर्धन आणि स्वच्छता मोहिमेचा शुभारंभ शिवनेरी किल्ल्यापासून झाला होता. त्याच मोहिमेचा पुढचा टप्पा अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ऐतिहासिक 'विश्रामगड' अर्थात पट्टाकिल्ला इथे पार पडला.
तरुणांकडून साफसफाई आणि वृक्षारोपण : छत्रपती शिवाजी महाराज जालना मोहिमेवरून परतत असताना अकोले तालुक्यातील पट्टाकिल्ला येथे महिनाभर विश्रांतीसाठी थांबले होते, त्यामुळं हा किल्ला पुढे विश्रामगड म्हणून ओळखला जाऊ लागला. महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या गडकिल्ल्यांचे संवर्धन आणि स्वच्छतेची मोहीम खासदार लंके यांनी हाती घेतली आहे. हजारो तरुण–तरुणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जयजयकार करत विश्रामगडावर पोहोचले आहेत. या तरुणांकडून गडाच्या पायथ्यापासून ते माथ्यापर्यंत साफसफाई आणि वृक्षारोपण करण्यात आलंय.
गौरवशाली इतिहास जपण्याची घेतली शपथ : मोहिमेदरम्यान गडावर बाके, डस्टबिन आणि सौरदिवे बसविण्यात आले. यासह पर्यटकांसाठी आवश्यक सुविधा उभारण्याचे काम तरुणांकडून करण्यात आले. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार निलेश लंके यांनी स्वतः झाडू हाती घेत मोहिमेत सहभाग नोंदवला. गडावर पोहोचल्यानंतर सर्वांनी शिवरायांच्या स्मारकासमोर आपला गौरवशाली इतिहास जपण्याची आणि गडकिल्ले संवर्धनाची शपथ घेतली.
हेही वाचा -