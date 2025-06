ETV Bharat / state

मोक्काच्या कुख्यात गुन्हेगारावर पोलिसांचा गोळीबार: पोलिसांवर पिस्तूल रोखल्याचा दावा, आरोपी गंभीर जखमी - POLICE FIRE ON ACCUSED IN NANDE

संपादित छायाचित्र ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Marathi Team Published : June 4, 2025 at 10:52 AM IST | Updated : June 4, 2025 at 11:00 AM IST 3 Min Read

नांदेड : जामिनावर कारागृहाबाहेर आलेला कुख्यात गुन्हेगार पोलिसांच्या गोळीबारात गंभीर जखमी झाला. या कुख्यात गुन्हेगारानं पोलिसांवर पिस्तूल रोखल्याचा दावा पोलीस अधिकाऱ्यांनी केला. प्रभाकर शंकर हंबर्डे असं या जखमी झालेल्या कुख्यात आरोपीचं नाव आहे. मोक्का अंतर्गत अटक असलेला कुख्यात गुन्हेगार प्रभाकर शंकर हंबर्डे यानं दहशत पसरवण्यासाठी मित्राचा खून करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर दहशत पसरवण्यासाठी पोलिसांच्या दिशेनं गोळीबार करण्याच्या तो तयारीत होता, असं पोलिसांनी सांगितलं. यावेळी नांदेड ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक ओमकांत चिंचोलकर यांनी आरोपीवर गोळीबार केला. या कुख्यात आरोपीवर सध्या डॉ शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. गोळीबारात जखमी झालेला कुख्यात गुन्हेगार प्रभाकर शंकर हंबर्डे (Reporter) मित्राचा खून करण्याचा प्रयत्न : मोक्कांतर्गत कारागृहात स्थानबद्ध असलेला विष्णुपुरी येथील कुख्यात गुन्हेगार प्रभाकर शंकरराव हंबर्डे यानं जामिनावर बाहेर येताच दहशत पसरवली. त्यानं आपल्या मित्राचा 18 मे रोजी खंजरनं वार करुन खून करण्याचा प्रयत्न केला. याच प्रकरणात ग्रामीण पोलिसांकडून त्याचा शोध सुरू असताना 3 जून रोजी तो विष्णुपुरी परिसरात आल्याची माहिती मिळाली. नांदेड ग्रामीण पोलीस आपल्या मागावर असल्याची माहिती मिळताच त्यानं दुचाकीवर पांगरी शिवाराकडं पळ काढला. पोलिसांनी पाठलाग सुरू ठेवला असताना त्याने पांगरी शिवारातील कॅनॉल रोडवर दुचाकी फेकून तो जंगलात पळाला.

Last Updated : June 4, 2025 at 11:00 AM IST