नरेंद्र मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त एसटीच्या 75 बसस्थानकावर 'मोफत वाचनालय' सुरू करणार, प्रताप सरनाईक यांची माहिती

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा 75 वा वाढदिवस 17 सप्टेंबर रोजी आहे. यानिमित्तानं राज्यासह देशाभर विविध कार्यक्रम भाजपाकडून आयोजित केले आहेत.

Transport Minister Pratap Sarnaik
प्रताप सरनाईक
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 12, 2025 at 6:12 PM IST

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा 75 वा वाढदिवस 17 सप्टेंबर रोजी आहे. यानिमित्तानं राज्यासह देशाभर विविध कार्यक्रम भाजपाकडून आयोजित केले आहेत. तर राज्यात महायुतीच्या सरकारकडून अनेक उपक्रम राबविले जाणार आहेत. दरम्यान, लालपरी अशी ओळख असलेल्या एसटीच्या प्रमुख 75 बस स्थानकावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 75 व्या वाढदिवसानिमित्त सर्वसामान्य लोकांसाठी 'मोफत वाचनालय' सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.

वाचनालयात कोणत्या लेखकांची पुस्तकं असणार? : दरम्यान, खासदार श्रीकांत शिंदे आणि भाजपाचे ज्येष्ठ नेते विनय सहस्रबुद्धे यांच्या संकल्पनेतून 'मोफत वाचनालय' ही संकल्पना समोर आली आहे. या मोफत वाचनालयात मराठी भाषेतील प्रसिद्ध आणि मोठमोठ्या लेखक, साहित्यिकांची पुस्तके असणार आहे. यात वि.स. खांडेकर, वि.वा. शिरवाडकर (कुसुमाग्रज), पु.ल. देशपांडे, कवी नारायण सुर्वे, यांच्यासारख्या लोकप्रिय आणि नामवंत साहित्यिक, कवी यांची पुस्तके, कविता संग्रह, कथा, प्रवासवर्णने आदी पुस्तके असणार आहेत. तसंच शंकर पाटील, व.पु. काळे, नामदेव ढसाळ, भालचंद्र नेमाडे, विश्वास पाटील यांच्यासारख्या लेखकांच्या कादंबऱ्या सामान्य लोकांसाठी या वाचनालयात असणार आहेत.

पुस्तकं घरी नेण्याची मुभा...: दुसरीकडे हे 'मोफत वाचनालय' सामान्यासाठी तसंच विद्यार्थ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोग या स्पर्धा परीक्षांची तयारी कशी केली जाते. याबाबत देखील पुस्तकं उपलब्ध असणार आहेत. तसंच विद्यार्थ्यांसाठी काही मौलिक संदर्भ ग्रंथ सुद्धा या फिरत्या वाचनालयामध्ये उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे वाचनालयातील पुस्तकं बस स्थानकावरील एसटी कर्मचाऱ्यांकडे नोंद करून, लोकं आपल्या घरी वाचनास घेऊन जाऊ शकतात आणि पुन्हा परत आणून देऊ शकतात. तसंच स्थानिक वृत्तपत्रे देखील दररोज उपलब्ध करून दिली जातील. त्यामुळं मराठी भाषेचा समृद्ध वारसा चालवणारा 'वाचन कट्टा' बस स्थानकाच्या परिसरात निर्माण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास मंत्री सरनाईक यांनी व्यक्त केला आहे.

