ओंकार हत्तीवरून कोकणात शिमगा, केसरकरांचा गोव्याला हत्ती सांभाळण्याचा सल्ला, तर वनतारामध्ये पाठवण्यासाठी गोव्याचा विरोध

जर गोवा सरकारचा ओंकार हत्तीला वनतारामध्ये पाठविण्याबाबत विरोध असेल तर त्यांनी त्याला सांभाळावे, आमची हरकत नसल्याचे केसरकर यांनी स्पष्ट केलंय.

केसरकरांचा गोव्याला हत्ती सांभाळण्याचा सल्ला (Source- ETV Bharat)
सिंधुदुर्ग : महाराष्ट्र सरकारने कोणत्याही मुलांची फसवणूक केली नाही. जर्मनमध्ये जाण्यासाठी काही प्रकिया आहेत, त्या पार कराव्या लागतात. परीक्षा द्याव्या लागतात, त्यात जर एखादा विद्यार्थी नापास झाला तर कसा जाणार हे प्रत्येकाला समजले पाहिजे, ही बाब मी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशनास आणून दिली असून, याबाबत मला समन्वयक म्हणून सरकारकडून अधिकृत परवानगी देण्यात येणार आहे. तसेच त्यानंतर ही सर्व प्रकिया सुलभ होईल, असे मत राज्याचे माजी मंत्री आणि आमदार दीपक केसरकर यांनी मांडले. ते सावंतवाडीत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

वनतारामध्ये पाठवण्यास आमची हरकत नसल्याचं केसरकर स्पष्ट : जर गोवा सरकारचा ओंकार हत्तीला वनतारामध्ये पाठविण्याबाबत विरोध असेल तर त्यांनी त्याला सांभाळावे, आमची हरकत नसल्याचे केसरकर यांनी स्पष्ट केलंय. आमदार दीपक केसरकर हे ओरोस येथे बैठकीसाठी आले असता सावंतवाडीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाप्रमुख संजू परब, बाबू कुडतरकर, दिनेश गावडे, गुरू सावंत, देव्या सूर्याजी, क्लिजटन फर्नांडिस आदी उपस्थित होते.

काही लोकांनी मुलांच्या मनात गैरसमज निर्माण केले : सावंतवाडीला जसा पायलट प्रोजेक्ट सुरू झाला होता. तसाच तो जळगावला देखील सुरू होता. पण नोकरी लावण्यासाठी कोणताही अर्थिक व्यवहार झाला नव्हता, पण नोकरीला जाण्यासाठी प्रशिक्षण किंवा परीक्षा द्याव्या लागतात, ती प्रकिया नियमानुसार पूर्ण करावी लागते. पण काही लोकांनी मुलांच्या मनात गैरसमज निर्माण केलेले आहेत. शासनाचे ओंकार कलावडे यांना निधी दिल्याचा गैरसमज झालाय. ते एक उद्योजक आहेत, जर्मनीत त्यांच्या कंपन्या आहेत. स्वखर्चाने त्यांनी काम पाहिलं असून, त्यांना एकही रुपया शासनाकडून दिलेला नाही. इथल्या मुलांनी त्यांना पैसे दिलेले नाहीत. त्यामुळे विनाकारण बदनामी होऊ नये, त्यांनी महाराष्ट्राचे सुपुत्र म्हणून यात पुढाकार घेतला. या पुढेही ते मदत करणार आहेत, असंही दीपक केसरकर म्हणाले.

नियुक्तीपत्र खात्री करूनच दिले जाते : तसेच मुलांना प्रशिक्षण देण्याचं काम आम्ही केलंय. यात ए-वनची परीक्षा ते पास झाले. ए-टूची परीक्षा पास न झाल्याने पुन्हा त्यांना ती द्यावी लागेल. या परीक्षा पास झाल्याशिवाय व्हिजा मिळू शकत नाही. नियुक्तीपत्र खात्री करूनच दिले जाते. समन्वयक म्हणून माझ्यावर जबाबदारी येईल, त्यानंतर मुलांना मी न्याय देईनच. या मुलांना मी वेळ देईन, त्यांची बाजू समजून घेईन. सर्व मुलं जर्मनीत जाण्यासाठी आपण प्रयत्न करू, असे आश्वासनही दीपक केसरकर यांनी दिलंय.

...तर ओंकार हत्तीला गोव्याने सांभाळावे : गोव्याचे वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी ओंकार हत्तीला वनतारामध्ये पाठविण्याबाबत साशंकता दर्शवली होती, यावर आता आमदार दीपक केसरकर यांनी ओंकार हत्ती गोव्याला हवा असल्यास ठेवून घ्यावा. कर्नाटक सरकारने हत्ती घेऊन जावेत म्हणून आम्ही यापूर्वी प्रस्ताव पाठवला होता. त्यांनी तो नाकारल्याचंही त्यांनी सांगितले.

