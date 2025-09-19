ओंकार हत्ती पहिल्यांदाच सिंधुदुर्गातून गोव्यात दाखल; गोवा वनविभाग अलर्ट मोडवर
हत्ती गोव्यातून महाराष्ट्रात यायला तयार नसून हत्तीला सिंधुदुर्ग वनविभागच गोव्यात पाठवत आहे, असा भ्रम गोव्यात झाला असून, आता हा हत्ती सीमावादात अडकण्याची शक्यता निर्माण झालीय.
सिंधुदुर्ग: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यातील बहुतांश गावात हैदोस घालणारा ओंकार हत्ती आता थेट महाराष्ट्रातून गोवा राज्यात दाखल झाला आहे. नव्यानेच गोवा राज्यात हत्ती दाखल झाल्याने गोवा वनविभागाचे अधिकारी कर्मचारी चांगलेच हवालदिल झाले असून, त्यांना हत्तीला पिटाळण्याचे कोणतेही तंत्र अवगत नसल्याने ते पूर्णपणे महाराष्ट्रावर अवलंबून आहेत. विशेष म्हणजे हत्ती गोव्यातून महाराष्ट्रात मागे फिरायला तयार नसून या हत्तीला सिंधुदुर्ग वनविभागच गोव्यात पाठवत आहे, असा भ्रम गोव्यात झाला असून, आता हा हत्ती सीमावादात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
'ओंकार' हत्तीने गोव्यात उडवली दाणादाण : सध्या हत्तीचे वास्तव्य गोवा राज्यातील मोपा विमानतळ परिसरातून थेट इब्राहिम पूर्ण कडशी तसेच पत्रादेवी तोरसे या पडणे तालुक्यात आहे. सध्या 'ओंकार' हत्तीने गोव्यात दाणादाण उडवली आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्गाबरोबरच गोव्याच्या सीमावर्ती भागातील नागरिकांमध्येही घबराट आहे. नर हत्ती हे एका विशिष्ट वयानंतर कळपापासून दूर होतात. त्या पद्धतीनं ओंकार नावाचा हत्ती इतर हत्तींपासून दूर राहतो. तो आता गोव्याच्या हद्दीत आल्यामुळे गेले काही दिवस गोव्याचे वन खाते कासावीस झाले आहे. हत्ती आल्याच्या बातमीला आधी अफवा समजणाऱ्या वन खात्याने आता ड्रोनद्वारे त्याच्यावर नजर ठेवली आहे.
'ओंकार' हत्ती अधिक आक्रमक : गोव्यातून त्याला हाकलून महाराष्ट्रात परत पाठवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातून त्याला पिटाळण्यासाठी ग्रामस्थ आणि वनविभागाचे कर्मचारी त्याच्या मागावर आहेत. त्यामुळे 'ओंकार' अधिक आक्रमक बनला आहे. सध्या सीमावर्ती भागात तो थरार माजवत असून, वनविभागात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 12 सप्टेंबर रोजी ओंकार हत्ती दोडामार्ग तालुक्यातून सावंतवाडी तालुक्यात दाखल झाला. दोडामार्ग, कुंब्रल, भिकेकोनाळ, कळणे, डोगरपाल, नेतर्डे असे सुमारे 50 किमीचे अंतर त्याने एका रात्रीत पार केले. नंतर तो नेतर्डे येथून गोव्याच्या हद्दीत घुसला. त्याआधीच तो गोव्यात येऊ नये यासाठी तेथील वनविभागाची टीम फिल्डिंग लावून होती. पण त्याने तिथेही वनविभागाची नजर चुकवत मोपात प्रवेश केला. बराच काळ तोरसे, कडशी येथे तो स्थिरावला आहे.
तिळारीसारख्या खोऱ्यात हत्तींसाठी पोषक वातावरण : अजूनही तस्कर गोव्यातच आहे. पण त्याचे पुढे काय? हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. तिळारीसारख्या खोऱ्यात हत्ती अनेक वर्षांपासून आहेत. तिथे त्यांच्यासाठी अधिवासाची सोय झाल्यामुळे तिथे ते अनेक वर्षे राहू शकले. पण इथल्या जंगलांमध्ये हत्तींसाठी पोषक वातावरण नाही. कर्नाटक, आसाम, केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांमध्ये हत्तींचा आधिवास आहे. त्यांच्यासाठी आरक्षित जंगलांचीही व्यवस्था आहे. पण तशी व्यवस्था इथे नाही. त्यांना हाकलून लावण्यापलीकडे आपण काहीही करू शकत नाही. महाराष्ट्र सरकारने या हत्तींना त्यांच्यासाठी सुरक्षित अशा जागी म्हणजे कर्नाटकातील हत्तींसाठी आरक्षित असलेल्या वनक्षेत्रात पोहोचवण्याची व्यवस्था करण्याची आवश्यकता होती. 20 वर्षांपूर्वी तसे प्रयत्न झाले, पण त्यावेळी यश आले नाही. त्यासाठी पुन्हा प्रयत्न करता येतात का, ते पाहणे आवश्यक आहे.
'ओंकार' हत्ती सध्या कडशी-मोपा येथेच तळ ठोकून : सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सीमेवरून गोव्याच्या हद्दीत आलेला 'ओंकार' हत्ती सध्या कडशी-मोपा येथेच तळ ठोकून आहे. गोव्यातून त्याला हुसकावून लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मूळ कळपात त्याला स्वीकारले जात नसल्याने त्याची 'इकडे आड, तिकडे विहीर' अशी अवस्था झाली आहे. 'ओंकार' जरी बहुतांश वेळ रानात भटकत असला, तरी अधूनमधून तो कडशी बागायतीचे नुकसान करत आहे. ग्रामस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तो कडशी नदीत मनसोक्तपणे डुंबण्याचा आनंदही घेत आहे. गोव्याची हद्द ओलांडूनही तो पुन्हा परत आल्याने ग्रामस्थ धास्तावले आहेत.
का बनतोय 'ओंकार' आक्रमक? : ओंकार हत्ती लोकवस्तीच्या नजीक आणि मुख्य मार्गालगतच्या बाजूला असल्यामुळे त्याला बघण्यासाठी बघ्यांची मोठी गर्दी उसळली आहे. रात्रीच्या वेळेस हत्तीवर लाईटचा प्रखर झोत मारून त्याच्यावर फटाके टाकून आरडाओरड करून त्याला पळवून लावण्याचा प्रकार नागरिकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे हत्ती सैरभैर भटकत आहे. त्यामुळे ओंकार अधिक आक्रमक झाला आहे. डिंगणे, गाळेल, तोरसे या गावांत स्थानिकांच्या अंगावर हत्ती धावून गेल्याचाही प्रकार घडला आहे. अशा कृत्यामुळे जर तो हत्ती या गोवा सीमा भागातच राहिला तर दोन्ही वनविभागाची डोकेदुखी वाढणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारशी चर्चा सुरू - मुख्यमंत्री गोवा : आम्ही महाराष्ट्र सरकारशी चर्चा करीत असून, हत्तीला पुन्हा पाठवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. लोकांनी शांतता पाळावी, याबाबत मी सतत माहिती घेत असून कोणाला इजा होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी, असे आवाहन गोव्याचे मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत यांनी पणजी येथे पत्रकारांशी बोलतना स्पष्ट केले.
