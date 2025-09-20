ETV Bharat / state

'ओबीसींनी आता फक्त ओबीसींनाच मतदान करावं'; केज येथील मोर्चात नवनाथ वाघमारेंची शरद पवार, मनोज जरांगेंवर सडकून टीका

केजमध्ये शुक्रवारी ओबीसी मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यात ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारे यांनी शरद पवारांसह, मनोज जरांगे आणि सरेश धस यांच्यावर सडकून टीका केली.

OBC Morcha In Kej Beed
केज येथील ओबीसी मोर्चा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 20, 2025 at 1:06 PM IST

2 Min Read
बीड : केज येथे आयोजित ओबीसी समाजाच्या मोर्चात ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारे यांनी राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीवर वक्तव्य केलं आहे. त्यांनी ओबीसी समाजाला एकत्र येण्याचं आवाहन केलं. तसेच, भाजपा आमदार सुरेश धस यांच्यावर टीका करत, विधानसभा निवडणूक आली की, धस पुन्हा पंकजा मुंडे आणि धनंजय मुंडेंकडे परत येतील, तेव्हा दाखवून देऊ, असा इशाराही दिला. वाघमारेंनी शरद पवारांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले.

ओबीसी मोर्चात भाषण करताना नवनाथ वाघमारे यांनी सांगितलं की, "जर आमचा ग्रामपंचायत सदस्यही चालत नसेल, तर आम्हालाही यांचा आमदार चालणार नाही. यापुढे ओबीसींनी ओबीसींनाच मतदान करायचं." यावेळी त्यांनी आमदार सुरेश धस यांचा उल्लेख 'आष्टीचा जब्या' असा केला. "विधानसभा निवडणूक आली की धस पुन्हा पंकजा मुंडे आणि धनंजय मुंडेंकडे परत येतील. तेव्हा निवडणुकीत कार्यक्रम करायचा," असा इशारा त्यांनी दिला.

शरद पवारांवर टीका : नवनाथ वाघमारे यांनी शरद पवारांवर टीका करताना म्हटलं की, “मराठा समाजाच्या शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षणाला कधी विरोध केला नाही. पण बारामतीच्या करामतीनं ओबीसींना अडचणीत आणण्यासाठी अंतरवाली सराटीतून आंदोलन उभं केलं. आपण किती दिवस शांत बसणार? आता ‘करो व मरो’ची परिस्थिती आहे. हाकेंनी म्हटलं की आमच्या पोरांना पोरी द्या, मग आग लागली. आग लागायचं कारण नव्हतं."

'यापुढे जशास तसे उत्तर दिले पाहिजे' : "मनोज जरांगे हे छगन भुजबळ आणि पंकजाताईंवर बोलतात, त्यांची लायकी आहे का? निजामाच्या विचारांच्या लोकांना आता मतदान करायचं नाही. जरांगेंनी जर थोडी दाढी वाढवली तर हा निजामासारखे दिसतील. यांना निजामी गॅझेटनुसार आरक्षण पाहिजे."

नवनाथ वाघमारे म्हणाले की, "निझामाचे गॅझेट का लागू केले? सरकारला संविधान मान्य नाही का? मग हैदराबाद कसे आणि काय लागू करू शकता? धनगर, बंजारा समाजानं अनेक वर्षांपासून आंदोलन केलं, तेव्हा का कळलं नाही की हैदराबाद गॅझेट लागू करायचं आहे? छत्रपतींच्या विचारांचे आम्ही वारस आहोत. हे निजामाकडे का गेले होते? निजामाच्या दाढी करायला गेले होते का? यापुढे जशास तसे उत्तर दिले पाहिजे."

'दलित, मुस्लिम आणि ओबीसी समाजानं एकत्र यावं' : नवनाथ वाघमारे यांनी दलित, मुस्लीम आणि ओबीसी समाजानं एकत्र यावं, असंही सांगितलं. ते म्हणाले, "मनोज जरांगेंच्या व्यासपीठावर जाऊन पाठिंबा देण्याचं काम बीडमधील लोकप्रतिनिधी करतात. मुस्लीम बांधवांना देखील कळलं पाहिजे की आजवर त्यांना कोणी त्रास दिला? दलित, मुस्लीम, ओबीसी एकत्र येणं ही काळाची गरज आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनीही सांगितलं आहे की ओबीसींचं ताट वेगळं असलं पाहिजे, मराठा समाजाचं वेगळं ताट असलं पाहिजे. पंकजा मुंडे यांनी देखील सांगितलं आहे की गेल्या दोन वर्षांत ज्या प्रमाणपत्रांचं वाटप झालं, त्याची चौकशी करावी. आपल्या आंदोलनाला पंकजा मुंडे, धनंजय मुंडे यांचा पाठिंबा आहे. तिकडे विदर्भात वडेट्टीवार देखील बोलत आहेत."

'दसऱ्यानंतर मुंबईत जायचं' : "दसऱ्यानंतर मुंबईकडं जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. दसरा मेळावा झाल्यानंतर सर्वांशी चर्चा करून आम्हाला मुंबईकडं निघायचं आहे. नाक दाबल्यावर सरकार तोंड उघडत असेल आणि झुंडशाहीची भाषा सरकारला कळत असेल, तर आपणही झुंडशाही करू," असे नवनाथ वाघमारे यांनी सांगितलं. ओबीसी समाज जर मुंबईत गेला, तर या राज्य सरकारला कुठं पळावं हेही कळणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. त्यांनी आपला ग्रामपंचायत सदस्यही होणार नाही, अशी काळजी व्यक्त केली. "जर आमचा ग्रामपंचायत सदस्यही चालत नसेल, तर आम्हाला सुद्धा तुम्ही आमदार झालेलं चालणार नाही," असेही वाघमारे म्हणाले. यापुढं ओबीसींनी ओबीसींनाच मतदान करावं, असं आवाहन त्यांनी केलं.

