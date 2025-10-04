ETV Bharat / state

ओबीसी महामोर्चा दहा ऑक्टोबरला होणारच, संघटना ठाम; विजय वडेट्टीवार म्हणाले...

सरकारने सकल ओबीसी संघटनांच्या मागण्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्याने १० ऑक्टोबर रोजी नागपूरात महामोर्चा होणारच, अशी भूमिका काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी घेतली आहे.

Vijay Wadettiwar
विजय वडेट्टीवार (File Photo)
ETV Bharat Marathi Team

October 4, 2025

1 Min Read
मुंबई : राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या शासन निर्णयामुळं ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसणार आहे. हा शासन निर्णय रद्द करावा तसेच २०१४ पासून दिलेली कुणबी प्रमाणपत्र आणि जातपडताळणी प्रमाणपत्र याची श्वेतपत्रिका काढावी, या दोन मागण्या आज ओबीसी संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या. सरकारने सकल ओबीसी संघटनांच्या या मागण्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्यानं १० ऑक्टोबर रोजी नागपूरात महामोर्चा होणारच अशी भूमिका काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी मांडली आहे.

काय म्हणाले विजय वडेट्टीवार? : सह्याद्री अतिथीगृह येथे सकल ओबीसी संघटनांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपली भूमिका मांडली. २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाने ओबीसी समाजाच्या हक्काच्या आरक्षणाला धक्का लागणार आहे. गावपातळीवर अनेक ठिकाणी खाडाखोड करून प्रमाणपत्र तयार केली जात आहेत. यंत्रणांवर दबाव टाकून प्रमाणपत्र बनवली जात आहे. मराठवाड्यात दोन समाजात वाद निर्माण झाला आहे. लोकं एकमेकांच्या लग्नाला जाणं टाळत आहेत. शाळांमधून विद्यार्थ्यांना काढायला सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्रात द्वेषाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. ज्या गतीने जातप्रमाणपत्र वाटली जात आहेत त्यातून येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला प्रतिनिधित्व राहणार नाही असा धोक्याचा इशारा विजय वडेट्टीवार यांनी बैठकीत दिला आहे.

१० ऑक्टोबरला मोर्चा निघणार : २ सप्टेंबर रोजी सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयानंतर राज्यात १२ ओबीसी तरुणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आपल्याला भविष्य उरलं नाही ही असुरक्षिततेची भावना समाजात निर्माण झाली आहे. काही ठिकाणी दोन समाजात हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळं महाराष्ट्रात दरी निर्माण झाल्यानं हा शासन निर्णय रद्द करावा अशी आमची मागणी आहे. १० ऑक्टोबरला मोर्चा निघणार आहे. तोपर्यंत निर्णय घ्यावा आणि सरकारचा प्रतिनिधींनी मोर्च्यात येऊन आपली भूमिका स्पष्ट करावी असं वडेट्टीवर यांनी म्हटलं.

