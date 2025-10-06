ETV Bharat / state

शरद पवारांनी ओबीसी आरक्षण संपवण्यासाठी संपूर्ण ताकद लावली, नवनाथ वाघमारे यांचा आरोप

ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात राजकीय वातावरण तापलं आहे. ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारे यांनी मनोज जरांगे पाटील तसंच शरद पवार यांच्यावर गंभीर आरोप केलाय.

Navnath Waghmare
ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारे आणि शरद पवार (ETV Bharat Reporter)
छत्रपती संभाजीनगर : “जरांगे संत आहेत, भुजबळ ओबीसी आरक्षणासाठी लढतात, पण हा (जरांगे) ओबीसींचं अस्तित्व संपवण्यासाठी लढतोय. त्याच्यासोबत दोन-चार टक्केच मराठा समाज राहिला आहे. झुंडशाहीसमोर लोक बोलायला तयार नाहीत. या लोकांमुळेच गावागावात भांडणं लागली आहेत,” असा आरोप ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारे यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर केला. “मराठा-ओबीसीमध्ये भांडण लावण्याचं आणि गावागावात वाद निर्माण करण्याचं श्रेय जर कोणाला जात असेल, तर ते जरांगे पाटील यांनाच जातं. विजय वडेट्टीवार यांच्यावर गरळ ओकण्याचं काम त्यांनी सुरू केलं आहे,” असं वाघमारे म्हणाले.

शरद पवारांनी जरांगे यांना उभं केलं : याआधी “कोणत्याही राजकीय नेत्याने आपल्याला उभं केलं नाही” असं जरांगे पाटील सांगत होते. मात्र आता त्यांनी त्यांच्या भाषणात “शरद पवारांच्या आदेशाने महाविकास आघाडीला मदत केली” असं म्हटलं आहे. “आम्ही काँग्रेसला लोकसभेला मतदान केलं,” असं त्यांनी सांगितल्यामुळं “दमादमाने जरांगेच्या पोटातलं ओठांवर आलं” अशी टीका वाघमारे यांनी केली.“जरांगे यांना काही कळलं पाहिजे. त्यांच्या झुंडशाहीमुळं आणि जातीवादी वक्तव्यांमुळं बीडमध्ये जातीवादाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. दोन समाजांमध्ये तेढ वाढवण्याचं काम त्यांनी केलं,” असं वाघमारे म्हणाले. “जरांगे यांच्या मुसक्या राज्य सरकार आवळणार आहे. त्यांच्या विरोधातील सर्व पुरावे आम्ही सरकारला देणार आहोत,” असा इशाराही त्यांनी दिला.

प्रतिक्रिया देताना नवनाथ वाघमारे (ETV Bharat Reporter)

दवाखान्यात नाटक सुरू आहे : “ओबीसी आरक्षण घालवणार असल्याची धमकी जरांगे पाटील देत आहेत. ते काही हुकूमशहा आहेत का? राष्ट्रपती आहेत का? फुकटात दवाखान्यात पडून नाटक करत आहेत. कोणी आलं तरी ओबीसीचं आरक्षण घालवू शकणार नाही,” असं वाघमारे म्हणाले. “एकाच दवाखान्यात इतके दिवस उपचार कसे सुरू आहेत? त्याचे पैसे कोण देतं? म्हणजेच त्यांच्या मागे कोणीतरी आहे. ते दुसरे-तिसरे कोणी नसून बारामतीचे ‘काका’ (शरद पवार) आणि शिवसेनेतून गद्दार असलेले शिंदे आहेत,” असा आरोपही नवनाथ वाघमारे यांनी केला.

हाके यांनी केलेले आरोप नाहीत, ते सत्य आहे : “मागास जातींना आरक्षण देण्याचा अधिकार मागासवर्गीय आयोगाला आहे. मराठा समाजाला शैक्षणिक आरक्षणाबाबत आम्ही विरोध करत नाही. लक्ष्मण हाके यांनी शरद पवारांवर केलेले आरोप हे आरोप नाहीत, ते सत्य आहे. सत्य बोलल्यावर काहींना त्रास होतोच,” असं वाघमारे म्हणाले. “शरद पवारांनी ओबीसी आरक्षण संपवण्यासाठी संपूर्ण ताकद लावली आहे. त्यांच्या आदेशाने रोहित पवार आणि राजेश टोपे यांनी जरांगे उपोषण सोडून गेले असताना त्यांना पुन्हा बसवलं आणि हे आंदोलन मोठं करण्यासाठी शरद पवार स्वतः तिथे गेले. पण ओबीसी आंदोलनात ते कधीच आले नाहीत,” अशी टीका नवनाथ वाघमारे यांनी केली.

