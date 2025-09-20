ETV Bharat / state

हैदराबाद गॅजेटच्या अंमलबजावणी विरोधात ओबीसी नेते आक्रमक, विदर्भात बैठकांचा जोर वाढला

राज्य सरकारनं काढलेल्या जीआरमुळं ओबीसी आरक्षणाला धोका निर्माण झालाय. त्यामुळं ओबीसी नेत्यांचे विदर्भात दौरे होणार आहेत, अशी माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

VIJAY WADETTIWAR HYDERABAD GAZETTE
आमदार विजय वडेट्टीवार (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 20, 2025 at 2:51 PM IST

2 Min Read
नागपूर : मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारनं काढलेल्या 'जीआर' विरोधात एकीकडं न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. तर दुसरीकडं ओबीसी समाजाचे नेते आक्रमक झालेत. काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार विदर्भातील नेत्यांच्या संपर्कात असून बैठकांचा जोर वाढला आहे. हैदराबाद गॅजेटियरच्या अंमलबजावणीच्या 'जीआर'मुळं ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का होतोय, असं त्यांचं मत आहे. त्यामुळं अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.

सरकारनं काढलेला जीआर बेकायदा : "मुंबई उच्च न्यायालयात दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. सरकारनं काढलेला जीआर बेकायदा असल्यानं तो रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेतून केली आहे. तसंच, याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत या जीआरची अंमलबजावणी करू नये. त्याद्वारे कोणालाही कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी मागणी याचिकेत केली आहे," अशी माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

राज्य सरकारच्या जीआरमुळं ओबीसी आरक्षणाला धोका : "राज्य सरकारनं काढलेल्या जीआरमुळं ओबीसी आरक्षणाला धोका निर्माण झालाय. त्यामुळं ओबीसी नेत्यांचे विदर्भात दौरे होणार आहेत. मराठा आरक्षणाच्या जीआरमुळं ओबीसींचं नुकसानच होणार आहे. 'चौकशीकरुन अहवाल' असं जीआरमध्ये नमूद आहे. त्यामुळं मोठ्या प्रमाणात मराठा समाज ओबीसीमध्ये समाविष्ट होईल," अशी भीती विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली.

शैक्षणिक, राजकीय, नोकरीचं नुकसान : "आतापर्यंत सापडलेल्या 58 लाख नोंदीतील सर्व मराठा ओबीसीमध्ये येतील, असं होणं म्हणजे ओबीसींच्या घटनात्मक अधिकारांचं हनन आहे. यामुळं ओबीसींच्या शैक्षणिक, राजकीय आणि नोकरीच्या अधिकारांचं नुकसान होईल. एका बाजूला मुख्यमंत्री सांगतात की ओबीसीचं नुकसान होणार नाही आणि दुसऱ्या बाजूला एवढ्या मोठ्या संख्येनं लोकांना ओबीसीमध्ये घुसवणं हे योग्य नाही. आज मोठ्या प्रमाणावर प्रमाणपत्र वाटले जात आहेत," अशी प्रतिक्रिया विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

ओबीसी तरुण स्पर्धेत टिकणार नाही : "पंकजा मुंडे यांनी या प्रकरणात श्वेतपत्रिकेची मागणी केली आहे. आमचा त्या मागणीला पाठिंबा आहे. सरकारनं श्वेतपत्रिका काढून किती मराठ्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र दिलय हे आधी सांगावं. मायक्रो ओबीसी आजवर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेत दिसत तरी होते, ते आता कुठंच दिसणार नाहीत. ते स्पर्धेत टिकू शकणार नाहीत. त्यामुळं ओबीसी समाजाचा प्रचंड मोठा मोर्चा काढून शासनाचा निषेध करण्याची, जीआर रद्द करण्याची मागणी आम्ही करत आहे. सात ओबीसी तरुणांनी आत्महत्या केली आहे. त्यामुळं लढा किंवा मरा अशी स्थिती आली आहे," असं विजय वडेट्टीवार म्हणाले.

जीआर रद्द का करत नाहीत? : मुख्यमंत्री ओबीसींसाठी आशेचं किरण आहेत, असं वक्तव्य मंत्री छगन भुजबळ यांनी केलं असेल तर ते किरण केव्हा प्रकाशित होईल. मुख्यमंत्री काढलेला जीआर रद्द का करत नाहीत? भुजबळ मंत्रिमंडळात आहेत. ते जीआर का रद्द करून घेत नाहीत. फक्त बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी आहे. आम्हाला आशेचा किरण नको, तर न्यायाचा किरण हवा आहे," असं म्हणत विजय वडेट्टीवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

रोहित पवारांची पाठराखण : "जर अधिकारी उडवा उडवीची उत्तर देत असेल, तर लोकप्रतिनिधींनी त्याला जाब विचारलाच पाहिजे. आम्ही कोणाला घाबरणार नाही, अशी प्रशासनाची भूमिका झाली असेल तर त्यांना धडा शिकवलाच पाहिजे. अधिकारी व कर्मचारी हे विना पैशांनी फाईलला हात लावत नाहीत. तुम्ही XXX खेळत आहे, या वाक्याचा अर्थ कंचे खेळत आहात का? असं म्हणत विजय वडेट्टीवार यांनी रोहित पवारांची पाठराखण केली.

सरकारला लाज वाटत नाही का? : "राज्यात ओल्या दुष्काळासारखी परिस्थिती आहे. शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. निवडणुकीच्यापूर्वी सरकारनं जो निर्णय घेतला होता. आता तो जीआर बदलून सरकारनं आखडता हात घेतला आहे. हे तर शेतकऱ्यांच्या मुळावर घाव घालण्यसारखं आहे. शेतकऱ्यांना अजून मदत मिळालेली नाही. फक्त साडेपाचशे कोटींची घोषणा केली आहे. या नालायक सरकारला लाज वाटत नाही का? राज्यातील शेतकरी अडचणीत असताना सरकार जाती-जातीमध्ये भांडण लावत आहे. शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपये मदत करा, तरच शेतकरी सावरेल," अशी मागणी विजय वडेट्टीवार यांनी केली.

