ओबीसी नेते आणि मंत्र्यांची उद्या मुंबईत बैठक, बबनराव तायवाडे यांची माहिती

उद्या होणाऱ्या ओबीसी बैठकीचं आम्हाला निमंत्रण मिळालं आहे, असं ओबीसी नेते बबनराव तायवाडे यांनी सांगितलं.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 3, 2025 at 8:43 PM IST

2 Min Read
नागपूर : मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारनं काढलेल्या 'जीआर' विरोधात ओबीसी समाजाचे नेते आक्रमक झाले आहेत. दरम्यान, "उद्या मुंबईत राज्य सरकारनं ओबीसी नेते आणि मंत्र्यांची अत्यंत महत्त्वाची एक बैठक बोलावली आहे. त्यामध्ये 2 सप्टेंबरला काढण्यात आलेल्या जीआरनंतर जे गैर समज निर्माण झाले आहेत. त्यावर समाधान शोधण्याचा प्रयत्न केला जाईल," असं ओबीसी नेते बबनराव तायवाडे यांनी म्हटलं आहे.

शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक मदत करावी : "मराठा व ओबीसी समाजातील 90 टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. महाराष्ट्रात सध्याच्या अतिवृष्टीमुळं लोक मोठ्या संकटात सापडलेले आहेत. सरकारची जबाबदारी आहे की, संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतीचे जलद गतीनं पंचनामे करून तात्काळ आर्थिक मदत करावी. राज्य सरकारनं दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळं आम्ही मदतीच्या पहिला हप्ता मिळण्याची वाट पाहत आहोत," असं बबनराव तायवाडे म्हणाले.

शेतीला नोकरीचा दर्जा द्या, ही मागणी नवीन : मनोज जरांगे पाटील यांनी शेतीला नोकरीचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी केलेली आहे. त्यावर बबनराव तायवाडे म्हणाले, "शेतीला नोकरीचा दर्जा देणं, हा नवीनच मुद्दा आहे. त्यामुळं आम्हाला या विषयाचा अभ्यास करावा लागेल. त्यांनी नक्की कोणत्या आधारावर असं बोललं मला माहीत नाही."

बबनराव तायवाडे यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)

एका आडनावाच्या व्यक्तींना प्रमाणपत्र द्या : "अनेक मुद्दे उपस्थित करून ते लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करत आहेत. जर एकाच गावात सारख्या आडनावाचे मात्र, वेगवेगळ्या जातीचे नागरिक राहत असतील. तर सारखे आडनाव असताना चौकशीविना प्रमाणपत्र देणं योग्य ठरणार नाही. सारख्या आडनावाच्या मात्र वेगवेगळ्या जातीचे लोक महाराष्ट्रात सर्वत्र आढळतात. अशानं तर खुल्या वर्गातील व्यक्ती सुद्धा कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र घेऊन जाईल," असं बबनराव तायवाडे म्हणाले.

उद्याच्या बैठकीचे निमंत्रण मिळाले : "उद्या होणाऱ्या ओबीसी बैठकीचं आम्हाला निमंत्रण मिळालं आहे. आमच्या दहा जणांच्या शिष्टमंडळाला उद्या दुपारी एक वाजता सह्याद्री सभागृह मध्ये बोलावलंय. मात्र, अजून विषय पत्रिका आली नाही. त्यामुळं कुठल्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल, हे अजून स्पष्ट नाही, म्हणून जास्त वक्तव्य करू शकत नाही, " असं बबनराव तायवाडे यांनी सांगितलं.

राज्य सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करेल : "राज्य सरकार उद्याच्या बैठकीत 2 सप्टेंबर रोजी काढलेल्या 'जीआर'चे संदर्भात आपली भूमिका मांडेल. त्यामुळं ज्या नेत्यांच्या मनामध्ये जीआरबद्दल शंका असेल. त्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न नक्कीच केला जाईल. कुणाचे समाधान होणार की नाही, हे स्पष्ट होईल. मात्र आमचं तर समाधान आधीच झालेलं आहे," असं बबनराव तायवाडे यांनी म्हटलं आहे.

जरांगेंच्या वक्तव्यांमध्ये विरोधाभास : "ज्या दिवशी मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडलं, तेव्हापासून आजपर्यंत सांगत होते की, हैदराबाद गॅझेट लागू झालंय. संपूर्ण महाराष्ट्रानं ते ऐकलं आहे आणि आता पुन्हा दिवाळीपूर्वी हैदराबाद गॅझेट लागू करा, असं म्हणणं किती अतिशयोक्ती आहे. नेमकं त्यांना काय म्हणायचं आहे, हेच समजत नाही. त्यांच्या वक्तव्यांमध्ये विरोधाभास आहे, " असं बबनराव तायवाडे यांनी सांगितलं.

सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक : "राज्य सरकारनं 'जीआर' काढल्यानंतर काहींना गैरसमज झालाय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती केली होती. त्यांनी 4 तारखेला सकाळी सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक बोलावली आहे. त्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपसमितीचे अध्यक्ष बावनकुळे, अतुल सावे, छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार, लक्ष्मण हाके आणि बबनराव तायवाडे यांसह ओबीसी समाजाचे प्रमुख नेते असतील, " अशी माहिती भाजपा आमदार परिणय फुके यांनी दिली आहे.

नागपूरमराठाओबीसीबबनराव तायवाडेBABANRAO TAYWADE

