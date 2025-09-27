अहिल्यानगरमध्ये लक्ष्मण हाकेंच्या ताफ्यावर हल्ला; पोलिसांकडून हल्लेखोरांचा शोध सुरू
ओबीसी समाजाचे नेते लक्ष्मण हाके यांच्या ताफ्यावर अज्ञातांनी अहिल्यानगरमध्ये जीवघेणा हल्ला केला. यामुळं परिसरात तणाव निर्माण झाला होता. पोलिसांनी हस्तक्षेप करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
Published : September 27, 2025 at 1:59 PM IST
अहिल्यानगर : राज्यात मराठा-ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा धगधगत असताना शनिवारी अहिल्यानगर तालुक्यात थरारक घटना घडली. ओबीसी समाजाचे नेते लक्ष्मण हाके यांच्या ताफ्यावर अज्ञातांनी हल्ला केला. नगर-दौंड महामार्गावरील हॉटेल सारंगीजवळ दुपारच्या सुमारास हाकेंच्या ताफ्यातील दोन चारचाकी वाहनांवर हल्ला झाला. या हल्ल्यावेळी हाकेंच्या एका कार्यकर्त्याला गंभीर दुखापत झाली असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहे. घटनास्थळी गाड्यांची तोडफोड, फुटलेले काचेचे तुकडं पाहून परिस्थितीची भीषणता स्पष्ट झाली. दरम्यान, हाके यांच्यासोबत दोन पोलिसांच्या गाड्या होत्या.
पोलिसांनी परिस्थिती आणली नियंत्रणात : ओबीसी नेते लक्ष्मण हाकेंच्या वाहनावर हल्ला होताच परिसरात गोंधळ निर्माण झाला. अज्ञात हल्लेखोरांनी केलेल्या दगडफेकीमुळं समर्थक आणि नागरिकांनी जीव वाचवण्यासाठी पळापळ केली. मात्र पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
आरक्षणावादातून हल्ला झाल्याची शक्यता : मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणाच्या संघर्षातून हाके यांच्या वाहनावर हल्ला झाल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. राज्य शासनानं मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर हैदराबाद गॅजेट लागू केलं. यानंतर मराठा समाजाला दाखले देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. याविरोधात ओबीसी समाजानं तीव्र आक्षेप नोंदवला. तसंच लक्ष्मण हाके यांनी सुरुवातीपासूनच या निर्णयाचा विरोध केला. त्यांनी वारंवार शासनाला इशारा दिला आहे की, ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न झाला तर संघर्ष होईल. त्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळंच त्यांना लक्ष्य करण्यात आलं असावं, असा अंदाज व्यक्त होत आहे.
आता मी काही बोलणार नाही: "हा हल्ला कोणी केला हे मला माहीत नाही. पण आमच्या दोन गाड्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. गाडीत असलेला एक कार्यकर्ता जखमी झाला आहे. याआधी माझ्यावर सात-आठ वेळा हल्ला झाला आहे. मी पोलिसांना देखील आधीच सांगितलं होतं. पण आता मी काही बोलणार नाही," अशी प्रतिक्रिया लक्ष्मण हाकेंनी ताफ्यातील वाहनांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर दिली.
