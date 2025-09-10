"पुरावा नसताना ओबीसी जात प्रमाणपत्र देऊ नये", ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीनंतर चंद्रशेखर बावनकुळे काय म्हणाले?
बैठकीला मंत्री तथा ओबीसी नेते छगन भुजबळ, ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री पंकजा मुंडे आदी उपस्थित होते.
Published : September 10, 2025 at 5:49 PM IST
मुंबई : सध्या मराठा आरक्षणाचा जीआर काढल्यानंतर ओबीसी आणि मराठा समाजात आरक्षणावरुन कलगीतुरा रंगला आहे. मराठा समाजासाठी आरक्षणाबाबत जो जीआर काढला आहे. त्यामुळं ओबीसी आरक्षणावरती घाला येतोय, ओबीसींच्या वाट्याचं आरक्षण जातं, असं ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळं ज्यांचे मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा असे कागदपत्र किंवा वंशावळ आहे, अशा व्यक्तींना मराठा जात प्रमाणपत्र दाखले द्यावे, अशी मागणी ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी केली आहे. तर दुसरीकडे ओबीसी समाजाचे प्रश्न, समस्या तसंच ओबीसींचे जात प्रमाणपत्र याबाबत आज (10 सप्टेंबर) मुंबईतील मंत्रालय येथे ओबीसी उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीला मंत्री तथा ओबीसी नेते छगन भुजबळ, ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री पंकजा मुंडे आदी उपस्थित होते.
चुकीच्या पद्धतीने जा प्रमाणपत्र दाखले देऊ नये : दरम्यान, "आजच्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली आणि जो मराठा आरक्षणाचा जीआर होता, तो आम्ही वाचला तसंच छगन भुजबळ यांनाही वाचण्यास दिला. त्यामुळं मराठा जात प्रमाणपत्र देताना त्यांना मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा अशी वंशावळ किंवा पुरावा असेल तरच त्यांना जात प्रमाणपत्र द्यावं, अशी बैठकीत चर्चा झाली. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणाच्या जीआरमुळं ओबीसी आरक्षणावर कुठंही घाला येणार नाही किंवा त्यांच्या न्याय हक्कावर कुठे गदा येणार नाही. याबाबत ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. याबाबत आढावा घेतला. तसंच आम्ही जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांनाही निर्देश दिलेले आहेत की, ओबीसी समाजातील लोकांना जात प्रमाणपत्र देत असताना पूर्णतः खबरदारी आणि खात्री करूनच घ्यावी किंवा ज्यांचे वंशावळ किंवा पुरावे आहेत, त्यांनाच जात ओबीसीचे जात प्रमाणपत्र द्यावे. चुकीच्या पद्धतीनं किंवा सरसकट ओबीसींना जात प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी बैठकीत चर्चा झाली," असं चंद्रशेखर बावनकुळेंनी सांगितलं. ओबीसी उपसमितीची बैठक संपल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.
छगन भुजबळ नाराज नाहीत : दुसरीकडे मराठा आरक्षण जीआर काढल्यामुळं ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ नाराज आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आहे आणि जीआरमधील काही शब्द आहेत. त्याच्यावर आपला आक्षेप आहे, असं सांगत कोर्टात जाणार असल्याचं भुजबळ यांनी म्हटलं आहे. याबाबत चंद्रशेखर बावनकुळे यांना विचारलं असता, "आजच्या बैठकीत छगन भुजबळ यांनाही जीआर वाचायला दिला. जे काही दोन-तीन शब्द आहेत, त्याबाबत ही आम्ही बैठकीत चर्चा केली. परंतु सरसकट मराठ्यांना जात प्रमाणपत्र मिळणार नाही, ज्यांचं कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी असे दाखले, पुरावे किंवा वंशावळ आहेत, अशांना जात प्रमाणपत्र सादर केलं जाणार आहे. त्यामुळं छगन भुजबळ हे सरकारमधील मंत्री आहेत, छगन भुजबळ नाराज नाहीत," असं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे.
रोहित पवारांनी तोंडावर पडू नये : दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी तुमच्यावरती भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेत. तसंच सरकारमधील अनेक मंत्र्यांवर आरोप केले आहेत, असं चंद्रशेखर बावनकुळे यांना विचारले असता, ते म्हणाले, "रोहित पवार हे कोणावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत असताना त्यांनी त्या ठिकाणी भ्रष्टाचार झालाय की नाही, त्याचे पुरावे सादर करावे. जर भ्रष्टाचार झाला असेल तर त्यांनी आरोप करावे. परंतु जिथे भ्रष्टाचार झालाच नाही त्याच्यावर आरोप केल्यामुळं त्या व्यक्तीची प्रतिमा मलिन होते आणि ती व्यक्ती राजकीय, सामाजिक क्षेत्रात काम करत असताना त्याच्या पाठीमागे असणाऱ्या समाज यांच्यात एक वेगळा संदेश जातो. त्या व्यक्तीची बदनामी होते. त्या व्यक्तीच्या पाठीमागे असणारा समाज नाराज होतो. त्यामुळं रोहित पवार यांनी दुसऱ्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोप करताना विचार करून आरोप केले पाहिजेत. आरोप करतात, मात्र त्यांच्याकडे पुरावा नाहीत. त्यामुळं रोहित पवारांनी तोंडावर पडू नये," असा टोला चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आमदार रोहित पवार यांना लगावला.
अवैध मराठा जात प्रमाणपत्रे देऊ नका, अशी आम्ही मागणी : "आजच्या बैठकीत ओबीसी समाजाच्या आरक्षण, तसंच त्यांचे प्रश्न याबाबत चर्चा झाली. कोणत्याही समाजाला आरक्षण देताना दुसऱ्या समाजाचे आरक्षण काढून घेता येणार नाही. आणि मराठा आरक्षणाचा जो जीआर काढला आहे, त्यामुळं सरसकट मराठ्यांना जात प्रमाणपत्र देता येत नाही. जे मराठी-कुणबी आणि कुणबी-मराठा अशी वंशावळ दाखले किंवा पुरावे आहेत. अशांना जात प्रमाणपत्र द्या... परंतु चुकीच्या पद्धतीनं, बोगस आणि अवैध मराठा जात प्रमाणपत्रे देऊ नका, अशी आम्ही मागणी आज बैठकीत केली आहे," असं मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितलं. तसंच "जे मराठा जात प्रमाणपत्राचे वाटप केले आहे, त्याबाबत एक श्वेतपत्रिका काढावी," अशी देखील आमची मागणी असल्याचं पंकजा मुंडे म्हणाल्या.
