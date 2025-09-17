ETV Bharat / state

मराठवाडा मुक्तिसंग्राम कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांना दाखवले काळे झेंडे; फडणवीस म्हणाले 'प्रसिद्धीसाठी...'

मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त आयोजित मुख्य शासकीय समारंभात मुख्यमंत्र्यांचे भाषण सुरू असताना काही कार्यकर्त्यांनी काळे झेंडे दाखवत जोरदार घोषणाबाजी केली.

CM DEVENDRA FADNAVIS
मराठवाडा मुक्तिसंग्राम कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 17, 2025 at 2:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ध्वजारोहण करताना ओबीसी कार्यकर्त्यांनी महायुती विरोधात घोषणाबाजी केली. हैदराबाद गॅझेट लागू करुन ओबीसी समाजावर अन्याय केलाचा आरोप करत ओबीसी कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना काळे झेंडे दाखवले. यानंतर पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतलं.

CM Devendra Fadnavis
मराठवाडा मुक्तिसंग्राम कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखवताना आंदोलनकर्ते (ETV Bharat Reporter)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी भाषणातून दिलं उत्तर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त शासकीय कार्यक्रम सिद्धार्थ उद्यानात संपन्न झाला. यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस भाषण करत असताना स्थानिक ओबीसी कार्यकर्त्यांनी महायुती सरकारनं हैदराबाद गॅझेट लागू करुन ओबीसी समजावर अन्याय केल्याचा आरोप करत काळे झेंडे दाखवले. सरकारनं खोटी कुणबी प्रमाणपत्र देणं बंद करावं, हैदराबाद गॅझेटमध्ये खाडाखोड करुन खऱ्या ओबीसींवर अन्याय केला जातोय, असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. यावेळी पोलिसांनी चार आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतलं. "असं आंदोलन करणं हा स्वातंत्रसेनानींचा अवमान असून त्यांना सद्बुद्धी मिळो, प्रसिद्धीसाठी हा प्रकार करत आहेत," असं म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी याप्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ओबीसी आंदोलकांनी काळे झेंडे दाखवले (ETV Bharat Reporter)

मराठवाड्यात वाढले गुंतवणूकदार : मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाषण केलं. या भाषणात त्यांनी प्रदेशातील औद्योगिकरण, सिंचन, वाहतूक आणि सांस्कृतिक विकासासाठी सरकारच्या उपक्रमांचा आढावा घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले "छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना हे महाराष्ट्राच्या औद्योगिकरणाचा पुढचा टप्पा ठरत असून समृद्धी महामार्ग आणि डीएमआयसीमुळं गुंतवणूकदारांचं आकर्षण वाढलं आहे. ह्युंदाईसारख्या कंपन्यांची गुंतवणूक हे त्याचं प्रत्यंतर आहे. छत्रपती संभाजीनगर हे इलेक्ट्रिकल व्हेईकल्सचे कॅपिटल म्हणूनही देशपातळीवर आपली ओळख निर्माण करत आहे."

मराठवाड्यासाठी औपचारिक नव्हती बैठक : "मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू आहे. मराठवाड्यात दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या बैठकीतील निर्णयाबाबत विरोधक टीका करत आहेत. 2023 साली झालेली मंत्रिमंडळ बैठक ही औपचारिकता नव्हती, त्यावर अंमलबजावणी सुरू आहे. घृष्णेश्वर, तुळजाभवानी, औंढा नागनाथ मंदिरांना निधी, शेकडो अंगणवाड्या, लाखो महिला बचतगट, शेकडो कोटींची शाळा आणि रस्ते प्रकल्प, सिंचन विहिरी, बस सेवा आणि पाणी पुरवठा योजना सुरू होणार आहेत. छत्रपती संभाजीनगर शहरासाठी 2,700 कोटींची पाणीपुरवठा योजना अंतिम टप्प्यात आहे," अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाषणातून दिली.

दुष्काळावर काम करणार : "गोदावरी खोऱ्यातील तुटीवर कायमस्वरुपी उपाय म्हणून डीपीआर तयार होऊन जानेवारी-फेब्रुवारीत काम सुरू होईल. मराठवाड्यातील दुष्काळ हा भूतकाळ व्हावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीची मदत दिली जाईल," अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

हेही वाचा :

  1. मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन विशेष : 'मराठावाडा गौरव गीत' कोणी लिहिलं? ते 'मराठवाडा मुक्ती शहीद स्तंभा'वर कसं आलं?
  2. आज का साजरा केला जातो मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन? काय आहे इतिहास; मराठवाड्यातील 'या' खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उमटवला ठसा
  3. नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची प्रार्थना कधी, कुठं आणि कशी तयार झाली, जाणून घ्या इतिहास आणि महत्व ?

For All Latest Updates

TAGGED:

मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनCHIEF MINISTER DEVENDRA FADNAVISMARATHWADA LIBERATION WAR DAYमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसCM DEVENDRA FADNAVIS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.