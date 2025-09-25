ETV Bharat / state

उच्चस्तरीय समितीची मान्यतेनंतरच आता 50 लाखांपेक्षा अधिक किमतीची कामं करता येणार, 15 कोटींच्या प्रकल्पांना मिळणार चालना

आता रस्ते, पूल, निवासी आणि कार्यालयीन इमारतींच्या बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीची मंजुरी बंधनकारक करण्यात आली आहे.

मुंबई : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून रस्ते, पुलांची कामे, निवासी आणि कार्यालयीन इमारतींची कामे शासनाच्या मंजुरीनंतर हाती घेण्यात येतात. मात्र शासनाकडे मोठ्या प्रमाणावर प्रस्ताव सादर होत असल्याने मंजुरी देण्यास उशीर होतो आणि कामे रखडतात. मात्र आता रस्ते, पूल, निवासी आणि कार्यालयीन इमारतींच्या बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीची मंजुरी बंधनकारक करण्यात आली आहे. या समितीच्या मंजुरीनंतर 15 कोटींवरील कामे हाती घेता येणार आहेत.

प्रस्तावांची शासन स्तरावर स्वतंत्रपणे छाननी... : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील रस्ते उपक्षेत्रांतर्गत रस्ते आणि पुलांच्या कामांचा अर्थसंकल्पामध्ये समावेश करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शासन स्तरावर प्रस्ताव प्राप्त होत असतात. मात्र प्रचलित कार्यपद्धतीमुळे अर्थसंकल्पीय कामाच्या कालमर्यादेमुळे प्रस्तावांची शासन स्तरावर स्वतंत्रपणे छाननी न करता कामे अर्थसंकल्पामध्ये समाविष्ट केली जातात. मात्र छाननी करणे, मंजुरी देणे यात विलंब होतो आणि प्रकल्पांना मुदतवाढ द्यावी लागत असून, सदर प्रकल्पांच्या किमतीमध्ये तसेच मूळ वाव आणि प्रकल्पाशी संबंधित इतर बाबींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होते.

शासन निर्णय जारी...: रस्ते विकासाच्या विविध नवीन योजनांतर्गत रस्ते बांधकामाचे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात आलेले आहेत. यामुळे जमिनीची उपलब्धता, आवश्यक त्या प्रकरणी वन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, खासगी जमिनीचे भूसंपादन, प्रकल्पाची प्राथमिकता इत्यादी बाबींची परिपूर्ण पडताळणी न करता प्रकल्प मंजूर केल्यामुळे सदर प्रकल्पांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना विविध अडथळे येत आहेत. या कारणांमुळे सदर प्रकल्प रेंगाळले जात असून, याचा प्रकल्पाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. तसेच अशा बाबींमुळे न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. या सगळ्या गोष्टी टाळण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या मंजुरीनंतर रस्ते, पूल, निवासी आणि शासकीय कार्यालयांच्या इमारतींची कामे हाती घेता येणार आहेत. याबाबत बुधवारी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

...तर 50 लाखांपेक्षा कमी कामे सादर करा : उच्चस्तरीय समितीची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर 50 लाखांपेक्षा कमी किमतीची रस्ते, पूल आणि अनुषंगिक कामे तत्वतः मान्यतेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सादर करण्यात यावीत. सदरील कामांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तत्वतः मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर यास संबंधित सक्षम प्राधिकारी (कार्यकारी अभियंता/अधीक्षक अभियंता/मुख्य अभियंता) यांच्या स्तरावरून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात यावी.

50 लाखांपेक्षा अधिकची कामांसाठी समितीची मंजुरी आवश्यक : 50 लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या रस्ते, पूल आणि इतर अनुषंगिक कामांना उच्च स्तरीय समितीची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर तो प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सादर करून त्यास प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागते. तरच ती कामे मंजूर होतात.


अशी आहे उच्चस्तरीय समिती?
अप्पर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) - अध्यक्ष
सचिव (रस्ते) - सदस्य
सचिव (बांधकामे) - सदस्य
संबंधित मुख्य अभियंता - सदस्य
उप सचिव (रस्ते) - सदस्य सचिव

