आता दागिने घडवण्याचं प्रशिक्षण विद्यापीठात मिळणार; नवा अभ्यासक्रम सुरू करण्याची मुख्यमंत्री फडणवीसांची घोषणा
शासन कौशल्य विद्यापीठांतर्गत 'जेम्स अँड ज्वेलरी' क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करेल. ज्यामुळे निश्चितच क्षेत्राच्या प्रगतीत सातत्य राहील, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणालेत.
Published : September 16, 2025 at 1:42 PM IST
मुंबई : "जेम्स अँड ज्वेलरी क्षेत्रात रोजगाराच्या अमर्याद संधी आहेत. या क्षेत्रातील प्रगतीमुळे भारत जागतिक स्तरावर या क्षेत्राचं नेतृत्व करण्याची क्षमता ठेवत आहे. राज्य शासन कौशल्य (स्किल) विद्यापीठ अंतर्गत 'जेम्स अँड ज्वेलरी' क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करेल. ज्यामुळे निश्चितच या क्षेत्राच्या प्रगतीत सातत्य कायम राहील", अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जिओ वर्ल्ड कन्वेक्शन सेंटर येथे आयोजित जेम्स अँड ज्वेलरी प्रदर्शनाच्या उद्घाटन प्रसंगी केली.
नवी मुंबईत 'जेम्स अँड ज्वेलरी' पार्क : मुख्यमंत्री म्हणाले की, नवी मुंबईतील महापेमध्ये देशातील अत्याधुनिक 'जेम्स अँड ज्वेलरी' पार्क उभारण्यात येत आहे. या पार्कच्या माध्यमातून 'जेम्स अँड ज्वेलरी' क्षेत्रातील व्यावसायिकांना, निर्यातदारांना सुविधा देऊन अधिकाधिक निर्यात वाढविण्यासाठी शासन काम करेल. तसेच हे क्षेत्र रोजगाराभिमुख बनविण्यासाठी 'जेम्स अँड ज्वेलरी ' संघटनेसोबत सहकार्याची शासनाची भूमिका आहे. भारतीय आभूषणे, दागिन्यांना मोठा इतिहास आहे. जगात बऱ्याच देशांमध्ये भारतीय दागिने निर्यात होतात. जागतिक स्तरावर या क्षेत्रात भारताचा दबदबा आहे, तो अधिक वाढविण्यासाठी शासनाची धोरणे त्या पद्धतीने सुसंगत करण्यात येतील.
उद्योगांना परवाने मिळणे झाले सोपे : राज्य शासन 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस'साठी नवीन उद्योगांना परवाना पद्धत, जागा खरेदी प्रक्रिया, सध्याच्या उद्योगांचे बळकटीकरण प्रक्रिया सोपी आणि कमी कालावधीची करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करीत आहे. त्यासाठी मंत्रालयात 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' वॉर रूमही तयार करण्यात आली आहे. या माध्यमातून सुधारणा कुठल्या टप्प्यावर आहे, कशा पद्धतीने करायची, याबाबत नियमित आढावा घेण्यात येतो. राज्यात उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, असंही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले. या प्रदर्शनाचे आयोजनामधून भारतीय दागिन्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळण्यासाठी निश्चितच मदत होणार आहे. केवळ शरीराला देखणेपणा देण्यासाठीच दागिन्यांचा उपयोग नाही, तर जीवनाच्या अन्य क्षेत्रातही ' जेम्स आणि ज्वेलरी'चा उपयोग झाला पाहिजे. त्यासाठी त्या क्षेत्रात नवनवीन संशोधन होणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
