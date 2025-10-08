आता जमिनींसाठी तुकडे बंदी कायदा रद्द झाल्यामुळं शेतकऱ्यांना दिलासा, कसा होणार फायदा?, काय आहे तुकडे बंदी कायदा?
जमिनींसाठी तुकडे बंदी कायदा रद्द झाल्यामुळं शेतकऱ्यांना नेमका फायदा होणार कसा? आणि काय आहे तुकडे बंदी कायदा? पाहू यात
Published : October 8, 2025 at 5:08 PM IST
मुंबई : राज्यात महायुती सरकारने अनेक महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतले आहेत. पायाभूत सुविधा, कृषी क्षेत्रासाठी आदींसाठी राज्य सरकारने यापूर्वी मोठे निर्णय घेतले आहेत. यानंतर आता शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आणि फायदेशीर निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्याताल प्रादेशिक योजनांमधील बिगर शेती वापर क्षेत्रांतील जमिनींसाठी तुकडे बंदी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलाय. या निर्णयानंतर शेतकरी वर्गातून आनंद व्यक्त करण्यात येत आहे. तर या निर्णयामुळं राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचा फायदा होणार असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात येतंय. दरम्यान, जमिनींसाठी तुकडे बंदी कायदा रद्द झाल्यामुळं शेतकऱ्यांना नेमका फायदा होणार कसा? आणि काय आहे तुकडे बंदी कायदा? पाहू यात...
अकृषिक वापरातील जमिनींचा समावेश... : दरम्यान, महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम, 1966 अन्वये राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायती यांच्या हद्दीमधील तसेच वाणिज्यिक, निवासी, औद्योगिक आणि अकृषिक वापरातील क्षेत्रांमधील जमिनी ह्या तुकडे बंदी कायद्यामध्ये येत होत्या. पण आता हा कायदा रद्द झाल्याने जमिनीचे तुकडे तुकडे होऊन त्यावर मालकी हक्क सांगण्यात येणार आहे. यात आता 1947 या तुकडेबंदीच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यात आलेली आहे. शेतीयोग्य जमिनींचे लहान लहान तुकडे म्हणजे 1 गुंठ्याचे लहान लहान तुकडे करता येणार आहेत. ही जमीन शेतीसाठी किंवा अन्य वापरासाठी फायदेशीर ठरू शकते, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
कसा फायदा होणार?
- तुकडे बंदी कायदा रद्द केल्यामुळं राज्यातील साधारण 49 लाख जमीन तुकड्यांचे नियमितीकरण होणार
- राज्यात एकूण तुकड्यांची संख्या 49 लाख 12 हजार 157 इतकी आहेत
- तुकडेबंदी रद्द केल्यामुळे शहरातील विकास प्रकल्पांना गती मिळणार
- जमीनीचा मालकी हक्क होणे सोपे होणार
- जमिनींवरील वाद संपुष्टात येऊन त्यांना कायदेशीर दर्जा मिळणार आहे
- प्रलंबित भूमापन आणि महसूल नोंदीमधील अडचणी दूर होण्यास मदत होणार
- जमिनींच्या तुकड्यांचा वापर कायदेशीर करता येणार
- हा कायदा रद्द झाल्यामुळं जमिनींच्या तुकड्यांची खरेदी-विक्री करणे सुलभ होणार
- एक किंवा दोन गुंठा जमिनीमध्ये तुकडे पाडता येणार
निर्णय शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा - बावनकुळे : दरम्यान, राज्यात अनेक गरीब शेतकरी आहेत, ज्यांच्याकडे शेती नाही किंवा त्यांना 1 गुंठ्यापेक्षा अधिक जमीन खरेदी करता येत नाही. पण तुकडे बंदी कायदा रद्द केल्यामुळं अल्पभूधारक शेतकरी आणि गरीब शेतकरी यांना जमीन घेणे परवडणारे आहे. तसेच तुकडे बंदी कायद्यामुळे जमिनीचे लहान तुकडे करून विकता येत नव्हते. शेतीयोग्य नसलेली जमीन याचे आता तुकडे करून म्हणजे छोटे छोटे प्लॉट करून विकता येणार आहेत. त्यामुळं याचा निश्चितच जमीन मालकांना आणि शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे, असं महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले.
