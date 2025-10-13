ETV Bharat / state

आनंदाची बातमी! आता जमीन मोजणी होणार एक महिन्यात; किती खर्च आणि प्रक्रिया काय? जाणून घ्या...

या निर्णयामुळं जमीन मोजणीची कित्येक वर्षांपासूनची प्रलंबित असणारी प्रकरणे मार्गी लागणार आहेत, असा विश्वास व्यक्त केला जातोय.

चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई : शेतकऱ्यांबाबत एक आनंदाची आणि दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. गाव-खेड्यात आणि ग्रामीण भागात शेतीच्या बांधावरुन शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाद होतात. जमिनीच्या एक-एक फूटासाठी तंटे, भांडणं होतात. ही भांडणं एवढी विकोपाला जातात की, एकमेकांचा जीव घेण्याची भाषा केली जाते. जमिनीची मोजणी करायची म्हटलं तरी जास्त कालावधी लागत होता. मात्र आता पटकन आणि लवकर जमीन मोजणीसाठी सरकारनं एक चांगला निर्णय घेत, तोडगा काढला आहे.



शेतकऱ्यांमधील वाद होणार नाहीत : दरम्यान, जमीन मोजणीसाठी अनेक वर्ष शेतकऱ्यांना थांबावं लागत असे, जमीन मोजणी मशीनची वाट पाहवी लागत असे, मात्र आता जमिनीची 30 दिवसांत म्हणजे एका महिन्यात मोजणी होणार आहे. त्यामुळं याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार असून, शेतकऱ्यांमध्ये जे वाद आणि भांडणं होत होती, ती आता होणार नाहीत. विशेष म्हणजे आता केवळ जमिनीची 30 दिवसांत मोजणी होणार आहे. यासंदर्भातील महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय महसूल विभागानं घेतला असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलीय. तसंच या निर्णयामुळं जमीन मोजणीची कित्येक वर्षांपासूनची प्रलंबित असणारी प्रकरणे मार्गी लागणार आहेत, असा विश्वास व्यक्त केला जातोय.



सरकारकडून अधिसूचना जारी : दुसरीकडे जमीन मोजणीचा प्रश्न अवघ्या 30 दिवसांच्या आत निकाली लागणार आहे. या जमिनीमध्ये गुंठेवारी, पोटहिस्सा, हद्द कायम, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, बिनशेती, नगर भूमापन मोजणी, वनहक्क दावे मोजणी, सिमांकन, गावठाण भूमापन मोजणी आणि मालकी हक्कासाठी मोजणी ह्या प्रक्रिया असणार आहेत. यासाठी परवानाधारक खासगी भूमापकांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलीय. तसंच याबाबत राज्य सरकारकडून अधिसूचना जारी करण्यात आलेली आहे.


किती खर्च येणार?

  • जमिनीची हिस्से वाटप मोजणी केवळ 200 रुपयांत होणार.
  • यासाठी पूर्वी 1000 ते 4000 रुपये प्रति हिस्सा असा खर्च येत होता.
  • साधी जमीन मोजणीसाठी पूर्वी सहा महिने लागायचे.
  • साधी जमीन मोजणीसाठी केवळ 1000 रुपये शुल्क भरावे लागणार.
  • जमिनीची तातडीनं मोजणी करण्यासाठी 2000 रुपये शुल्क भरावे लागणार.
  • अतितातडीची मोजणी करण्यासाठी 3000 रुपये खर्च येणार.

काय फायदा होणार?

  • या निर्णयामुळं शेतकऱ्यांना जमीन मोजणीसाठी खर्च कमी येणार.
  • मोजणीमुळं जमिनीच्या सीमा आणि जागांचं क्षेत्रफळ अचूक कळणार.
  • बऱ्याच वेळा जमिनीच्या सीमांवरून वाद निर्माण होतात, ते आता होणार नाहीत.
  • मोजणीनंतर फेरफार होणार नाही.
  • जमीन खरेदी विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल.
  • नगर भूमापन अधिकारी, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख मोजणीनंतर कागदपत्रांची तपासणी करून प्रमाणित करतील.

