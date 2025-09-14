ETV Bharat / state

आता राज्यातील सर्व विधवा आणि एकल महिलांना मिळणार मिशन वात्सल्य योजनेचा लाभ

महिलांना 'शासन आपल्या दारी' या संकल्पनेनुसार मिशन वात्सल्य योजनेचा लाभ देण्यात येणार असल्याची माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे.

Women will get the benefit of Mission Vatsalya Yojana
महिलांना मिळणार मिशन वात्सल्य योजनेचा लाभ (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 14, 2025 at 4:06 PM IST

मुंबई : कोरोना काळात दोन्ही पालकांचं निधन होऊन अनाथ झालेल्या बालकांना तसंच विधवा महिलांना मिशन वात्सल्य योजना सुरू करण्यात आली होती. आता या योजनेची व्याप्ती वाढवून राज्यातील सर्व विधवा, एकल आणि परित्यक्त्या महिलांना 'शासन आपल्या दारी' या संकल्पनेनुसार मिशन वात्सल्य योजनेचा लाभ देण्यात येणार असल्याची माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे.

तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन : कोविड काळात सुरू केलेल्या मिशन वात्सल्य योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी तालुका स्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत अनाथ मुलं, विधवा आणि एकल महिलांना शासकीय कागदपत्रं, तसंच त्यांना लागू होणाऱ्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात आला होता. आता याच योजनेत सर्व विधवा महिलांचा समावेश करण्यात आला असून, जिल्हास्तरावर विविध शिबिरे आणि मेळावे आयोजित करून समितीच्या माध्यमातून महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टीने त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार आहे. राज्यातील सर्व एकल महिलांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.

महिलांना आत्मनिर्भरतेकडं नेणार - मंत्री अदिती तटकरे : याविषयी महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या की, "कोविड काळात सुरू झालेल्या मिशन वात्सल्य योजनेचा आता विस्तार करण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व विधवा, एकल आणि परित्यक्त्या महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देत आत्मनिर्भरतेकडे नेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. या माध्यमातून महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षेला बळकटी मिळणार आहे", अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

नेमका काय फायदा होणार? : मिशन वात्सल्य योजनेअंतर्गत दोन्ही पालकांचं निधन झालेल्या अनाथ मुलांना शासकीय मदत, मृत्यू दाखला, उत्पन्न दाखला, जातीचा दाखला, विधवा पेन्शन, रेशनकार्ड, निवारा आणि इतर सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ देण्यात येतो. अत्यावश्यक कागदपत्रं शिबीरांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात येतात, अशी माहिती मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

