गुंड निलेश घायवळनं महाविकास आघाडीच्या काळात पासपोर्ट बनवला, भाजपा आमदाराचा गंभीर आरोप

कुख्यात गुंड निलेश घायवळ परदेशात पसार झालाय. त्यामुळं राज्यात विविध चर्चा होत आहेत. यातच भाजपा आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी महाविकास आघाडीवर जोरदार टीका केली आहे.

MLA SHIROLE PRESS CONFERENCE
आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांची पत्रकार परिषद (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 11, 2025 at 5:26 PM IST

1 Min Read
पुणे : कुख्यात गुंड निलेश घायवळ परदेशात पसार झालाय. घायवळला गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असताना पासपोर्ट कसा मिळाला? तसंच त्याला राजकीय वरदहस्त मिळाला की पोलीस दलातून त्याला मदत मिळाली? अशा विविध चर्चा राज्यात सुरू आहेत. याबाबत आता भाजपाचे आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी महाविकास आघाडीवर गंभीर आरोप केलाय. "गुंड निलेश घायवळला महाविकास आघाडीच्या काळात पासपोर्ट मिळाला. याप्रकरणाची चौकशी व्हावी," अशी मागणी त्यांनी पत्रकार परिषद घेत केली.

कोणत्या दबावाखाली रिपोर्ट बनवला? : "मागील काही दिवसांपासून निलेश घायवळ प्रकरणी बातम्या सुरू आहेत. याबाबत महायुती सरकारला दोष दिला जातोय. कोणत्याही व्यक्तीला परदेशात जाण्यासाठी त्याला पासपोर्टची गरज असते. गुंड निलेश घायवळला पासपोर्ट कोणी दिला हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. याची सखोल माहिती घेतली तेव्हा धक्कादायक बाब समोर आली. गुंड निलेश घायवळने डिसेंबर 2019 साली पासपोर्टसाठी अर्ज केला होता. 15 जानेवारी 2020 ला त्यानं कागदपत्र जमा केली. गुंड निलेश घायवळ हा पुण्याचा रहिवासी असून मूळचा अहिल्यानगरचा आहे. 2020 साली महाविकास आघाडीचं सरकार असताना गुंड निलेश घायवळनं पोलीस व्हेरिफिकेशन जमा केलं. यावेळी घायवळवर कोणाताही गुन्हा नाही, असं सांगण्यात आलं होतं. हा सगळा रिपोर्ट कुठल्यातरी दबावाखली बनवलाय. याची चौकशी व्हावी," अशी मागणी आमदार शिरोळे यांनी केली.

मुख्यमंत्र्यांनी सत्य बाहेर आणावं : "या प्रकरणात ज्या अधिकाऱ्यांनी रिपोर्ट दिला, त्यांच्यावर कोणाचा दबाव होता? याची देखील चौकशी करायला पाहिजे. या प्रकरणात जे-जे दोषी आढळून येतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी. सध्या जे खोटं चित्र रंगवलं जातंय त्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशी करून सत्य बाहेर आणावं," अशी मागणीही आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडं केली.

