"पीकच नाही तर जमीनच गेली वाहून...आता पुन्हा कसं उभं राहायचं?", मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचा सवाल
ऐन दसरा, दिवाळीच्या तोंडावर आलेल्या संकटाला तोंड कसं द्यायचं? असा प्रश्न कन्नड येथील शेतकऱ्यांनी उपस्थितीत केला आहे.
Published : September 25, 2025 at 8:57 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्याला 'दुष्काळवाडा' असं संबोधलं जात होतं. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये परतीच्या होणाऱ्या पावसामुळं ओला दुष्काळ पाहायला मिळत आहे. या वर्षीच्या पावसानं तर आतापर्यंतचे सर्व रेकॉर्ड मोडीत काढले आहेत. यंदा फक्त पिकं नाही तर शेतजमिनी देखील वाहून गेल्याच्या घटना अनेक ठिकाणी समोर आल्या आहेत. त्यामुळं आता शेती करायची असेल तर पहिल्यांदा जमिनीवर माती आणून टाकल्यावरच शेती करणं शक्य होणार आहे. दरम्यान, यासंदर्भात "ईटीव्ही भारत"चे प्रतिनिधी अमित फुटाणे यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी ऐन दसरा, दिवाळीच्या तोंडावर आलेल्या संकटाला तोंड कसं द्यायचं? असा प्रश्न कन्नड येथील शेतकऱ्यांनी उपस्थितीत केला आहे. तसंच, सरकारी मदत किती आणि कधी मिळणार? हे स्पष्ट करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
जगाच्या पोशिंद्याला स्वतःचं घर कसं चालवायचं असा प्रश्न : मराठवाड्यात पावसानं हाहाकार माजवला आहे. यामुळं पिकांचे नुकसान तर झालेच आहे. याशिवाय शेतजमीनच वाहून गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. कन्नड तालुक्यातील लोहगाव परिसरात छोट्या मोठ्या नदीकाठच्या अनेक ठिकाणच्या शेतजमिनी वाहून गेल्या आहेत. त्याचबरोबर चढावर असणाऱ्या जमिनीवरील माती देखील पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेल्याच दिसून येत आहे. या जमिनीवर असलेली कपाशी, सोयाबीन, आल्ले यासारखी पीकं नष्ट झाली आहेत. ज्या पिकांच्या भरवशावर येणारे सणवार, कुटुंबाच्या गरजा भागवायच्या होत्या. तेच पिक हातातून गेल्यानं आता जगाच्या पोशिंद्याला स्वतःचं घर कसं चालवायचं असा प्रश्न पडला आहे.
याआधी कधीही अशी अतिवृष्टी झालेली नाही : कन्नड तालुक्यात अनेक ठिकाणी जमिनीवर उभा असलेला मका जमीनदोस्त झाला आहे. याआधी कधीही अशी अतिवृष्टी झालेली नाही, अशी माहिती परिसरातील जुन्या जाणत्या शेतकऱ्यांनी दिली. मक्याचे पीक काही दिवसांत काढणीसाठी येणार होते, मात्र त्याआधीच मोठ्या पावसानं दाणादाण उडवली. सर्वत्र पाणीच पाणी झालं. वाहणाऱ्या पाण्यानं उभी पिकं आडवी केली. सतत पाण्यात राहिल्यानं आलेला मका सडायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळं हाताशी आलेलं हक्काचं पिक फेकून देण्याची वेळ आली आहे. तर पांढर सोनं म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कपाशीनं देखील मान टाकली आहे. आलेली कपाशीची बोंड पाण्यात लोळत असल्यानं हे पिक देखील हातातून जाणार आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी आता पुन्हा उभं राहायचं कसं असा प्रश्न सरकारला विचारला आहे.
सरकारी मदत किती आणि कशी मिळणार? : दरम्यान, एकीकडे आसमानी संकट कोसळत असताना दुसरीकडे शासन दरबारी मात्र अद्याप म्हणावी तशी दखल घेतली जात नसल्याची तक्रार कन्नड तालुक्यातील लोहगाव येथील शेतकऱ्यांनी केली आहे. नेते, प्रशासकीय अधिकारी यांचे अनेक ठिकाणी दौरे होत आहेत. मात्र रस्त्यावरील गावे आणि परिस्थितीत पाहून नुकसानीचा अंदाज मांडला जातोय. मात्र आतमध्ये किती नुकसान झाले? याचा आढावा घेण्यास कोणीही तयार नाही. सरकारी मदत किती आणि कशी मिळणार? याची स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी कन्नड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी केली आहे.
हेही वाचा :
- अतिवृष्टीमुळं शेतकऱ्यांचे हाल; "फोटोसेशनसाठीच सत्ताधारी शेतकऱ्यांच्या बांधावर" विजय वडेट्टीवारांचा सरकारवर निशाणा
- नागपुरात साडेचार वर्षात भटक्या कुत्र्यांनी ३८ हजार ७१० नागरिकांचे तोडले लचके, यंत्रणा ठरलीय निष्प्रभ!
- केंद्रात जाऊन शेतकऱ्यांसाठी मदत आणा, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची मागणी