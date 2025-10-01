आपत्तीग्रस्तांकडून वसुली नको, मुख्यमंत्र्यांचे सर्व बँकांना निर्देश
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी आपत्तीग्रस्तांकडून कर्जाची वसुली न करण्याचे निर्देश राज्यातील सर्वच बँकांना दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिली आहे.
Published : October 1, 2025 at 10:51 AM IST
मुंबई – मराठवाड्यातील पूरस्थिती अद्याप ओसरलेली नाही. अजूनही काही घरे पाण्याखाली आहेत. शेतकऱ्यांचं संपूर्ण पीक वाहून गेलं. शेतजमीन वाहून गेली. या पुराच्या पाण्यात अनेकांची स्वप्न वाहून गेली. मात्र, अशातही शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुलीसाठी बँकांकडून फोन येत असल्याची माहिती सध्या समोर आली असून, सरकारने यासाठी काहीतरी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी सध्या शेतकरी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी आपत्तीग्रस्तांकडून कर्जाची वसुली न करण्याचे निर्देश राज्यातील सर्वच बँकांना दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिली आहे.
राज्य शासन पूरग्रस्ताच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे : मंत्रालयातील बैठकीनंतर माहिती देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्य शासन पूरग्रस्ताच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. या भागातील शेतकरी, आपत्तीग्रस्त नागरिकांना टंचाईप्रमाणेच सर्व सवलती आणि उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दिली. आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांकडील कर्जाची वसुली थांबवावी, असे निर्देशही बँकाने दिल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्य सरकारची स्वतःच्या निधीतून मदत सुरू : मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शेतकरी सध्या अडचणीत आहे. हे लक्षात घेऊन बँकांना वसुली थांबवण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच पूरग्रस्त कुटुंबांना गहू-तांदूळ, डाळी आणि आवश्यक वस्तूंचे कीट वितरित करण्यात येत आहेत. विहीर खचणे, शेतजमीन खरडून जाणे, अशा केंद्र सरकारच्या निकषाबाहेर जाऊन, झालेल्या नुकसानीवरही राज्य सरकार स्वतंत्र मदत करणार आहे. नुकसानीचे पंचनामे दोन ते तीन दिवसांत पूर्ण होऊन पुढील आठवड्यात केंद्राला प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे. मात्र, केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने स्वतःच्या निधीतून मदत सुरू केली असून, नंतर केंद्राकडून ती रक्कम रिइम्बर्समेंटच्या स्वरूपात मिळेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
ओला दुष्काळ आपत्ती व्यवस्थापन नियमावलीच्या व्याख्येत नाही : राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत असली तरी आपत्ती व्यवस्थापन नियमावलीत अशा व्याख्येचा समावेश नाही. असे असले तरी टंचाई निवारण काळातील निकषांप्रमाणेच सर्व सवलती आणि उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
