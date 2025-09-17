पंतप्रधान नरेंद्र मोदी @75 : 'मोदींच्या निवृत्तीचा प्रश्नच नाही, नागपूर दौऱ्यानंतर भाजपा - संघात समन्वय वाढला' - देवधर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आज वाढदिवस आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अभ्यासक दिलीप देवधर यांनी पंतप्रधान मोदी आणि सरसंघचालक मोहन भागवतांच्या निवृत्तीवर भाष्य केलं.
नागपूर : केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील संबंधात समन्वयाचा अभाव निर्माण झाला आहे का, असा गहन प्रश्न काही विचारवंतांना पडलेला होता. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नागपूरच्या दौऱ्यावर आले. त्यावेळी त्यांनी रेशीमबाग इथल्या शक्तीस्थळाला भेट दिली. त्यानंतर ते माधव नेत्रालयाच्या कार्यक्रमात एकत्र आले. त्यावेळी पंतप्रधानांनी भाषण देखील केलं. त्याचवेळी संघ आणि भाजपामधील मतभेदाची भिंत गळून पडलीय, असा दावा संघ अभ्यासक दिलीप देवधर यांनी केलाय. 11 सप्टेंबरला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या वाढदिवसानिमित्तानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील सर्व वर्तमानपत्रात लेख लिहून ते सिद्ध केल्याचा दावा देखील त्यांनी केलाय. ते दोघं जुळ्या भावासारखे असून देशासाठी एका दिलानं काम करत राहणार असल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला आहे.
संघर्ष आहे पण समन्वय देखील आहे : "संघ परिवारामध्ये पूर्वी जनसंघ होता, मग जनता पार्टी होती. त्यानंतर भारतीय जनता पक्ष आहे. आरएसएस आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील संबंध समन्वय आणि संघर्षाचे आहेत, हे सत्य आपण स्वीकार केले पाहिजे. संघर्ष हा होतो, पण न तुटू देणारा संघर्ष असतो. न तुटणारा संघर्ष आणि परमनंट समन्वय हे वैशिष्ट्य लक्षात घेतलं, तर आपल्याला सत्याकडं पाठ फिरवता येणार नाही," असं दिलीप देवधर यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
सत्तेत संघ नाही, पण भाजपामध्ये संघ आहे : "नरेंद्र मोदी ज्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले आणि आता पंतप्रधान आहेत. या 25 वर्षाच्या कालखंडात मोदींचं सरकार हे संघमुक्त राहिलं आहे. पण भाजपा मात्र, संघयुक्तच आहे. संघयुक्तचा अर्थ काय ? अगदीच लहान युनिटपासून तर मोठ्या युनिटपर्यंत भाजपाचे संघटन मंत्री संघाचे असतात. भाजपाच्या प्रत्येक कार्यकारणीमध्ये शहरापासून अखिल भारतीय संघटन मंत्री ही की पोस्ट आहे, ती संघाची असते, प्रचारकाची असते. त्यामुळे भाजपामध्ये संघ आहे का तर त्याचं उत्तर होय असं आहे. दोघांमध्ये संघर्ष व समन्वय देखील आहे."
लोकसभेत अपेक्षाभंग, त्यानंतर परिस्थिती बदलली : "गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीचे जे निकाल लागलेत 'अबकी बार चारसो पार'चा अपेक्षाभंग झाला. त्यानंतर मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लक्षात काही गोष्टी आल्या. तेव्हा भाजपानं पुन्हा भाजपा संघयुक्त केला," असा दावा दिलीप देवधर यांनी केलाय. "याचा पुरावा म्हणजे लोकसभेच्या निकालानंतर महाराष्ट्र, हरियाणा आणि दिल्लीचे निकाल भाजपाच्या बाजूनं लागले आहेत. भाजपा संघयुक्त झालाय त्यामुळे बिहारची निवडणूकही भाजपा आणि संघयुक्त मिळून लढतील."
पंतप्रधानांचा नागपूर दौरा ठरला, गेम चेंजर : "गेल्या वर्षी 4 जूननंतर पंतप्रधान मोदी यांच्याबद्दल जे आक्षेप होते, ते सरसंघचालकांनी नाव न घेता उघडपणे बोलून दाखवले आहेत. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नागपूरला आले, ते रेशीमबागेत गेले, माधव नेत्रालयाच्या कार्यक्रमात एकत्र आलेत. त्यांचं सरसंघचालकांच्या उपस्थितीत भाषणही झालं. त्या भाषणानंतर पूर्ण समन्वय झाला आणि जी भिंत तयार झाली होती, ती भिंत कोलमडून पडली आहे. 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरनं जे पंतप्रधान मोदींचं भाषण झालं, त्यानंतर सर्वांच्या लक्षात आलं की सरसंघचालक मोहन भागवत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जुळ्या भावासारखं काम करतात."
निवृत्तीचा प्रश्नच नाही : "11 सप्टेंबरला सरसंघचालक मोहन भागवत यांचा वाढदिवस होता. पंतप्रधानांनी भारतातील प्रत्येक न्यूज पेपरमध्ये लेख लिहून जी भूमिका घेतली, त्यावरून हे स्पष्ट झालं आहे, की भागवत आणि मोदी एकदिलानं काम करणार आहेत. ते दोघं 75 व्या वर्षी निवृत्त होणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे."
