आरक्षणात हस्तक्षेप करण्याचा मुख्यमंत्र्यांनाच काय, कुणालाच हक्क नाही; छगन भुजबळ कडाडले

ओबीसी समाजाकडून शासन निर्णयाविरोधात भूमिका घेण्यात येतेय. त्याच संदर्भात छगन भुजबळांनी पत्रकार परिषद घेत मुख्यमंत्रीच काय कोणालाही आरक्षणाबाबत हस्तक्षेप करता येणं शक्य नसल्याचं मत मांडलंय.

छगन भुजबळ कडाडले
Published : September 9, 2025 at 3:26 PM IST

मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषण आंदोलनानंतर सरकारकडून राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा उपसमितीमार्फत मराठा आंदोलकांना हैदराबाद गॅझेटियरनुसार नोंदणी असल्यास ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याबाबत विचार केला जाईल, असे आश्वासन शासन निर्णयानुसार देण्यात आलंय. त्यानंतर मराठा आंदोलन हे मागे घेण्यात आले. त्याचबरोबर हैदराबाद गॅझेटियरबाबत आणि त्यातील ऐतिहासिक नोंदींबाबत सर्व स्तरावर चर्चा होऊ लागली. ओबीसी समाजाकडून शासन निर्णयाविरोधात भूमिका घेण्यात येत आहे. त्याच संदर्भात छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेत मुख्यमंत्रीच काय कोणालाही आरक्षणाबाबत हस्तक्षेप करता येणे शक्य नसल्याचे मत मांडलंय.

...तर हा ओबीसी समाजावर अन्याय - ओबीसी प्रवर्गात 350 हून जास्त जाती आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होता काम नये, याबाबत सरकारने काळजी घेणे अपेक्षित होते. पण सरकारने आंदोलनाच्या दबावात येत शासन निर्णयाबाबत हरकती न मागवता मराठा आंदोलकांच्या मागण्या मान्य केल्या, असा आरोप छगन भुजबळ यांनी केला. मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याने त्यांना एसईबीसी आरक्षण दिले आहे. पण त्यांना ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करून घेतले तर हा ओबीसी समाजावर अन्याय आहे, असे छगन भुजबळ म्हणाले.

वकिलांनी तयार केलेले 8 पानी पत्र - याबाबतचे महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने वकिलांनी तयार केलेले 8 पानी पत्र आम्ही मुख्यमंत्र्यांना दिलंय. मुख्यमंत्र्यांनी त्या पत्राचे काळजीपूर्वक वाचन केल्याचं भुजबळ यांनी सांगितलंय. सरकारने दबावाखाली येत शासकीय निर्णय काढला असल्याचे आम्ही ठामपणे मुख्यमंत्र्यांना सांगितलंय, अशी माहिती भुजबळ यांनी दिली.

आरक्षण प्रश्नावर निर्णय घेतला जाणार - मराठा आरक्षणाबाबत कोणताही शासन निर्णय मला दाखवला नाही, असा दावा छगन भुजबळ यांनी केला. आता पक्षाची बैठक असून, बैठकीमध्ये मी हे मुद्दे मांडणार असल्याचे छगन भुजबळांनी सांगितले. तसेच उद्या होणारी ओबीसी मंत्री आणि नेत्यांची बैठक महत्त्वाची असून, या बैठकीनंतर आरक्षण प्रश्नावर निर्णय घेतला जाईल, असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले.

RESERVATION OBCCHIEF MINISTER DEVENDRA FADANVISछगन भुजबळCHHAGAN BHUJBAL

