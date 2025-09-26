"कोणतंही मशीन तुम्ही महिला आहात की पुरुष, हे पाहत नाही", लोको पायलट सुरेखा यादव यांचा महिलांना संदेश
आशियातील पहिल्या महिला लोको पायलट सुरेखा यादव 30 सप्टेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत.
Published : September 26, 2025 at 4:54 PM IST
मुंबई : आशियातील पहिल्या महिला लोको पायलट सुरेखा यादव 30 सप्टेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. सुरेखा यादव यांच्याकडे महिला सक्षमीकरणाचं प्रतीक म्हणून पाहिलं जातं. महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यात वडिलांसोबत शेतात काम करणारी एक तरुणी, जिनं कधी स्वप्नातही रेल्वे प्रवासाची कल्पना केली नव्हती. ही तरुणी 36 वर्षांपूर्वी रेल्वेत लोको पायलट म्हणून भरती होते आणि आशिया खंडातील पहिल्या महिला लोकोपायलटचा मान मिळवते. सुरेखा यादव यांचा 36 वर्षांपूर्वी सुरू झालेला हा प्रवास आता 30 सप्टेंबरला मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक 18 वर संपणार आहे. दरम्यान, सुरेखा यादव यांनी आपल्या सेवेबद्दल आणि रेल्वेतील आव्हानांबद्दल "ईटीव्ही भारत"शी साधलेला संवाद...
रेल्वे सेवेत येण्याचा निर्णय : सुरेखा यादव म्हणाल्या की, "माझा अभियांत्रिकी डिप्लोमा पूर्ण झाला आणि मी रेल्वे सेवेत येण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा असिस्टंट लोको पायलट पदासाठी भरती निघाली होती. माझं अभियांत्रिकी क्षेत्रातील शिक्षण असल्यानं मी तिथं भरती होऊ शकत होते, याची मला कल्पना होती. मग मी हा माझा निर्णय घरच्यांना सांगितला. सुरुवातीला आई-वडील घाबरले होते. कारण लोको पायलटला कधीही ड्युटीवर जावं लागतं. मग ते वादळ असो, पूर असो किंवा दुष्काळ असो कोणत्याही संकटात कर्तव्य निभावावं लागतं. त्यांना काळजी होती की, मी रात्री उशिरा प्रवास कसा करेन. ही मुलगी आहे हिला काम झेपेल की नाही, अशी शंका माझ्या घरच्यांच्या मनात होत्या. मात्र, याची मी पूर्ण काळजी घेतली आणि कोणत्याही भीती शिवाय माझं काम करत राहिले. यातूनच मी आज इथंपर्यंत पोहोचले आहे."
आत्मविश्वासाची आवश्यकता : आपल्या सुरुवातीच्या प्रशिक्षण काळातील आठवणी सांगताना सुरेखा यादव भावूक झाल्या. त्यांना कल्याण लोको पायलट प्रशिक्षण केंद्रात रेल्वे प्रशिक्षण पूर्ण केले. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, त्या 1989 मध्ये मध्य रेल्वेमध्ये असिस्टंट लोको पायलट म्हणून रुजू झाल्या. सुरुवातीला त्यांना मालगाडीत असिस्टंट लोको पायलट म्हणून तैनात करण्यात आलं. त्या सांगतात की, "तुम्हाला कार किंवा दुचाकी शिकायची असेल तर त्यासाठी स्वतंत्र गाड्या असतात, त्यासाठी स्वतंत्र मार्ग असतो, मैदान असतं. मात्र, इथं तुम्हाला शिकण्यासाठी कोणतंही स्वतंत्र रेल्वे इंजिन नाही. तुम्हाला कामावर निरीक्षण करावं लागतं आणि शिकावं लागतं. तसंच दररोज शेकडो लोकांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेणारी रेल्वे चालवण्यासाठी आत्मविश्वासाची आवश्यकता असते," असं सुरेखा यांनी म्हटलं आहे.
वंदे भारत एक्सप्रेसचं देखील स्वारथ्य : पुढं सुरेखा यादव म्हणाल्या की, "मी जेव्हा भरती झाले, तेव्हा वाफेवर चालणारे इंजिन हळूहळू चलनातून कालबाह्य होत चाललं होतं. 1997 मध्ये वाफेवर चालणारे इंजिन पूर्णतः चलनातून बंद करण्यात आलं. मी जेव्हा भरती झाले, त्यावेळी डिझेल इंजिनचा उगम झाला होता आणि आता आपल्याकडे विद्युत इंजिन आलं आहे. त्यामुळं मी आतापर्यंत वाफेवर चालणारं इंजिन, डिझेल इंजिन आणि आता विद्युत इंजिन देखील चालवलं आहे. राजधानी एक्सप्रेस ते पूर्णतः स्वदेशी बनावटीची वंदे भारत एक्सप्रेस या गाड्यांचं देखील मी स्वारथ्य केलं आहे. वंदे भारत चालवणारी पहिली महिला लोको पायलट मी बनले याचा देखील मला अभिमान आहे. 2023 मध्ये सोलापूर ते मुंबई अशी पहिली वंदे भारत एक्सप्रेस मी चालवली. तब्बल सहा तास मी या गाडीचे स्वारथ्य केलं," असं सुरेखा यादव यांनी सांगितलं.
घरी परतण्याचा निश्चित वेळ नाही : लोको पायलट म्हणून आजही आपल्याकडे महिलांची संख्या फार कमी आहे, असं सुरेखा यादव सांगतात. त्याचं कारण देखील सुरेखा यादव यांनी सांगितलं. त्या म्हणाल्या, "लोको पायलट म्हणून तुम्हाला सतत बाहेर राहावं लागतं. घरातून बाहेर पडण्याचा आणि घरी परत येण्याचा असा कोणताही निश्चित वेळ नाही. तुम्ही एकदा साईन इन केलं की साइन ऑफ करेपर्यंत तुम्हाला इंजिन मध्येच राहावं लागतं. तुम्हाला इंजिन सोडून कुठंही जाता येत नाही. त्यामुळं हे काम लोकांना प्रथम दर्शनी जितकं आकर्षक वाटतं, तितकच ते अवघड देखील आहे."
जिद्दीनं पुढे जा, यश नक्की मिळेल : सुरेखा यादव या संपूर्ण आशिया खंडातील पहिल्या महिला लोको पायलट आहेत. त्यामुळं या पुरुष प्रधान क्षेत्रात त्यांना प्रशिक्षण देणारे देखील पुरुषच होते. अशात त्यांना एक महिला म्हणून कशी वागणूक मिळाली? असा प्रश्न त्यांना विचारला असता, त्यांनी सांगितलं की, "पुरुषप्रधान क्षेत्रात मी एकमेव महिला असूनही, मला कधीही दबाव जाणवला नाही. मी नेहमीच माझ्या कामावर आणि लोकोमोटिव्ह ऑपरेशनवर लक्ष केंद्रित केलं. कामावर एखाद्या वेळेस उशीर झाला तर घरी जाण्यासाठी माझे सहकारी मला मदत करायचे. मला कोणतीही अडचण येणार नाही, याची दक्षता माझ्या सहकाऱ्यांनी घेतली होती. त्यांना मी कधीही विसरू शकत नाही. माझ्यानंतर अनेक महिला रेल्वेत भरती झाल्या. आजही अनेक महिला अवघड क्षेत्रात काम करताना फार विचार करतात. त्यांना मी एकच सांगेन कोणतंही मशीन तुम्ही महिला आहात की पुरुष हे पाहत नाही. त्यामुळं जिद्दीनं पुढे जा, यश नक्की मिळेल."
आता कुटुंबीयांना वेळ द्यायचा आहे : दरम्यान, सुरेखा यादव यांनी आपल्या पतीचे देखील आभार मानले. त्या म्हणाल्या की, "मी रात्रभर ड्युटीवर असायचे. सुरुवातीला लग्नाआधी सर्व ठीक होतं. आई-वडिलांचा पूर्ण पाठिंबा होता. पण, लग्नानंतर हे सर्व चित्र बदलतंय की काय? अशी माझ्या मनात भीती होती. मात्र, माझ्या पतीचा मला पूर्ण पाठिंबा मिळाला. पुढं आम्हाला दोन मुलं देखील झाली. मी कामावर असायचे आणि माझ्या मुलांकडे माझे पती लक्ष द्यायचे. आज माझा एक मुलगा 35 वर्षांचा आहे. या मुलांकडे लक्ष देण्यात आणि त्यांना मोठं करण्यात माझ्या पतीचा खूप मोठा वाटा आहे. त्यामुळं आता निवृत्तीनंतर मला माझ्या कुटुंबीयांना वेळ द्यायचा आहे. माझ्या कुटुंबासोबत मला वेळ घालवायचा आहे," असं सुरेखा यादव यांनी सांगितलं.
