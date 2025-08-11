ETV Bharat / state

कोराडी महाद्वार दुर्घटना : अद्याप एफआयआर नाही, उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश - KORADI TEMPLES SLAB COLLAPSES

कोराडी मंदिराच्या प्रवेशद्वाराचं काम सुरू असताना अचानक स्लॅब कोसळून मोठी दुर्घटना घडली होती. या प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

koradi Temples Slab Collapses in Nagpur
स्लॅबचा भाग कोसळून दुर्घटना (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 11, 2025 at 2:29 PM IST

नागपूर : दोन दिवसापूर्वी कोराडीच्या महालक्ष्मी जगदंबा मंदिराच्या प्रवेशद्वाराचा संपूर्ण स्लॅब कोसळला होता. या घटनेत १७ कामगार जखमी झालेत, तर तीन कामगार गंभीर जखमी असल्यानं त्यांच्यावर एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. तर या घटनेनंतर अद्याप या विरोधात एफआयआर दाखल झालेली नाही. तांत्रिक तपास पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे. दुसरीकडं महसूलमंत्री, नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रविवारी घटनास्थळाला भेट दिली होती. त्यानंतर त्यांनी रात्री उशिरा उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

बांधकामात नेमकं काय झालं? : मंदिराच्या काम सुरू असलेल्या प्रवेशद्वाराचा स्लॅब हा शनिवारी रात्री कोसळला होता. एनएमआरडीए मार्फत कोराडी मंदिर परिसरात तीन महाद्वारांचं काम सुरू आहे. दोन प्रवेशद्वाराचं काम तर पूर्ण झालं परंतु या द्वाराच्या बांधकामात नेमकं काय झालं, हे चौकशीनंतरच स्पष्ट होईल, असं पोलीस उपायुक्त निकेतन कदम यांनी स्पष्ट केलं.

स्लॅबचा भाग कोसळून दुर्घटना (ETV Bharat Reporter)



दोषींवर कडक कारवाई होणार : पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रविवारी या संपूर्ण घटनेची माहिती जाणून घेतल्यानंतर एक महिन्यात चौकशी पूर्ण करण्याचे आदेश दिलेत. सोबतच या अपघाताला जबाबदार असणाऱ्या दोषींवर कडक कारवाईचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. जखमींना शासन आणि मंदिर प्रशासनाकडून सर्वतोपरी मदत केली जाणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.


चौकशी समितीमध्ये महापालिका आयुक्त : कोराडी मंदिर परिससरात झालेल्या अपघाताची उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठन करण्यात आली आहे. नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्या नेतृत्वामध्ये ही समिती चौकशी करेल. तर या चौकशी समितीमध्ये महापालिका आयुक्त, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता आणि जलसंपदा विभागचे कार्यकारी संचालक यांच्यासह व्हीएनआयटी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे संचालकही राहणार आहेत.



चौकशी अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई : पोलीस उपायुक्त निकेतन कदम यांनी स्पष्ट केलं की, 'एनएमआरडीएचा तांत्रिक चौकशी अहवाल किंवा त्यांच्याकडून तक्रार मिळेपर्यंत एफआयआर दाखल होणार नाही. हा तांत्रिक विषय आहे". शनिवारी रात्री घडलेल्या या दुर्घटनेत १७ मजुरांना दुखापत झाली होती.



