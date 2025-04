ETV Bharat / state

साईबाबांच्या दर्शनासाठी निता अंबानी शिर्डीत; चाहते म्हणाले, "मॅडम रोहित शर्मा..." - NITA AMBANI SAIBABA DARSHAN

साई बाबांच्या समाधीचं दर्शन निता अंबानी ( ETV Bharat Reporter )

शिर्डी : मुंबई इंडियन्स टीमच्या मालकीन निता अंबानी यांनी आपल्या आईसह शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या सामधीचं दर्शन घेतलं. रविवारी (13 एप्रिल) मुंबई इंडियन्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स आयपीएल सामना (IPL 2025) पार पडला. यात मुंबईनं यंदाच्या आयपीएलमधील दुसरा विजय मिळवला. "मॅडम... रोहित को कॅप्टन करो" : मुंबई इंडियन्स टीमच्या मालकीन निता अंबानी यांनी आई पूर्णिमा दलालसह रविवारी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या आरतीला हजेरी लावली. साईबाबांच्या समाधीच्या दर्शनानंतर संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी निता अंबानींसह त्यांच्या कुटुंबीयांचा शाल, साई मूर्ती देऊन सत्कार केला. साई समाधी दर्शनानंतर अंबानी यांनी गुरुस्थान मंदिरात दर्शन घेतलं. गुरुस्थान दर्शन घेऊन बाहेर पडल्यानंतर परिसरात उपस्थित असलेला एक भाविक "मॅडम... रोहित को कॅप्टन करो" असं म्हणाला. त्यावेळी "बाबा की मर्जी है, ओम साई राम" म्हणत त्या हसत-हसत उत्तर देऊन पुढं निघून गेल्या. साईबाबांचं ध्यान केलं : साईबाबांच्या दर्शनासाठी निता अंबानी यांची आई पूर्णिमा दलाल आणि कुटुंबीय उपस्थिती होते. नेहमीसारखे त्यांनी यावेळी साईबाबांच्या द्वारकामाई, चावढी आणि गुरुस्थान मंदिरात जाऊन दर्शन घेतलं आणि साईबाबांच्या लेंडीबागमध्ये दिवेही लावले. यावेळी त्यांनी साईबाबांचं ध्यान केलं.

